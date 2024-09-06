Показали заслуги "Холостяка" с Александром Тереном - видео

"Холостяк" нового сезона шоу Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Новый сезон "Холостяка" приближается. Режиссеры еще не говорят дату первого выпуска, но при этом деляться закулисьем. В каждой сцене чувствуется вкус романтики, нотки любви и красоты главного героя Александра Терена.

Анонс сезона показали в Instagram.

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Продюсеры шоу "Холостяк" продолжают подогревать интерес к новому сезону. Опубликовали анонс будущего шоу, очаровывающего романтикой. Нынешний герой Александр Терен выглядит прекрасно в стильном костюме. Вокруг лепестки роз, книги и изысканная музыка.

"Испытывать, верить, любить. Не пропустите новый сезон романтического реалити "Холостяк" уже скоро!" — написали на странице.

Украинцы продолжают спрашивать в комментариях дату первого выпуска, впрочем, это держат в секрете. Фанаты реалити-шоу надеются, что Терен обретет любовь всей жизни.

Александр Терен в шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Напомним, ведущий реалити Григорий Решетник признался, почему именно сейчас решили вернуть "Холостяк". Также блогер и ветеран войны Александр Терен поделился книжными предпочтениями.