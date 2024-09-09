Григорий Решетник признался, какое настроение у Александра Терена на съемках шоу "Холостяк"

Александр Терен и Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Уже этой осенью выйдет долгожданный 13 сезон романтического телешоу "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны Александр Терен (Будько). Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник рассказал, какое настроение у защитника Украины во время съемок.

Соответствующие сториз появились в Instagram Решетника.

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У Григория Решетника поинтересовались, какие были самые смешные ситуации во время съемок нового сезона. На что 40-летний шоумен ответил — их было очень много.

"Кого-то забыли, кто-то зашел в кадр, или что-то неожиданно упало. А о более конкретных случаях обязательно расскажем на пост-шоу", — отметил Решетник.

Также Григорий упомянул в сториз и главного героя шоу — ветерана войны Александра Терена. По словам Решетника, у защитника Украины отличное чувство юмора.

"Это очень помогает во время съемочного процесса. Правда, с девушками он гораздо серьезнее, потому что там чувства и романтика", — отметил Григорий.

Также пользователи соцсетей поинтересовались, когда ждать премьеру "Холостяка": в этом месяце или в октябре. На что Решетник креативно ответил и намекнул на выход первого эпизода 13-го сезона в ноябре.

Григорий Решетник о премьере нового сезона шоу "Холостяк". Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Напомним, ранее мы писали, что Александр Терен показал, какие особые гости приехали на съемки "Холостяка". Также мы рассказывали, чем новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих.