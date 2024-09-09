Григорий Решетник признался, какое настроение у Александра Терена на съемках шоу "Холостяк"

Ведущий шоу Холостяк признался, как Терен ведет себя на съемочной площадке
Уже этой осенью выйдет долгожданный 13 сезон романтического телешоу "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны Александр Терен (Будько). Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник рассказал, какое настроение у защитника Украины во время съемок.
Соответствующие сториз появились в Instagram Решетника.
Съемки шоу "Холостяк"
У Григория Решетника поинтересовались, какие были самые смешные ситуации во время съемок нового сезона. На что 40-летний шоумен ответил — их было очень много.
"Кого-то забыли, кто-то зашел в кадр, или что-то неожиданно упало. А о более конкретных случаях обязательно расскажем на пост-шоу", — отметил Решетник.
Также Григорий упомянул в сториз и главного героя шоу — ветерана войны Александра Терена. По словам Решетника, у защитника Украины отличное чувство юмора.
"Это очень помогает во время съемочного процесса. Правда, с девушками он гораздо серьезнее, потому что там чувства и романтика", — отметил Григорий.
Также пользователи соцсетей поинтересовались, когда ждать премьеру "Холостяка": в этом месяце или в октябре. На что Решетник креативно ответил и намекнул на выход первого эпизода 13-го сезона в ноябре.
Напомним, ранее мы писали, что Александр Терен показал, какие особые гости приехали на съемки "Холостяка". Также мы рассказывали, чем новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих.
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