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Ведущий шоу Холостяк признался, как Терен ведет себя на съемочной площадке

9 сентября 2024 22:26
Виталий Ковальчук - Редактор
Григорий Решетник признался, какое настроение у Александра Терена на съемках шоу "Холостяк"
Александр Терен и Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Виталий Ковальчук - Редактор

Уже этой осенью выйдет долгожданный 13 сезон романтического телешоу "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны Александр Терен (Будько). Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник рассказал, какое настроение у защитника Украины во время съемок.

Соответствующие сториз появились в Instagram Решетника.

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У Григория Решетника поинтересовались, какие были самые смешные ситуации во время съемок нового сезона. На что 40-летний шоумен ответил их было очень много.

"Кого-то забыли, кто-то зашел в кадр, или что-то неожиданно упало. А о более конкретных случаях обязательно расскажем на пост-шоу", — отметил Решетник.

Также Григорий упомянул в сториз и главного героя шоу — ветерана войны Александра Терена. По словам Решетника, у защитника Украины отличное чувство юмора.

"Это очень помогает во время съемочного процесса. Правда, с девушками он гораздо серьезнее, потому что там чувства и романтика", — отметил Григорий.

Также пользователи соцсетей поинтересовались, когда ждать премьеру "Холостяка": в этом месяце или в октябре. На что Решетник креативно ответил и намекнул на выход первого эпизода 13-го сезона в ноябре.

Решетник Холостяк
Григорий Решетник о премьере нового сезона шоу "Холостяк". Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Напомним, ранее мы писали, что Александр Терен показал, какие особые гости приехали на съемки "Холостяка". Также мы рассказывали, чем новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих.

шоу Холостяк Григорий Решетник телевидение украинские звезды Александр "Терен" Будько

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