Світ зачарований українським "Холостяком" Олександром Тереном

Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Світові медіа пишуть про новий сезон українського реаліті-шоу про кохання "Холостяк". Журналістів зацікавив головний герой Олександр Терен, який втратив ноги на війні, втім не бажання жити та знайти любов всього свого життя.

Один з репортажів опублікувало німецьке видання ZDF.

Світові ЗМІ із захопленням очікують на вихід 13-го сезону "Холостяка". The Variety, The Guardian, BBC, The New York Times, Reuters, The Washington Post, Current Time та німецький телеканал ZDF вже зробили статті та репортажі про нового героя — ветерана, блогера та громадського діяча Олександра Терена.

"На вулицях Києва ZDF поспілкувався із жінками, які кажуть що сьогодні, у часи війни, чекали саме на такий "Холостяк". І зізнаються, що Олександр Терен дуже їм імпонує як головний герой проєкту про кохання", — кажуть німецькі журналісти.

Вони навели кілька коментарів українок, які зачаровані силою та красою Терена.

"Моя думка, військовий або військовий ветеран — це дуже класний, надійний партнер. Я б хотіла з таким бути".

"Своєю участю Олександр порушує дуже важливі теми про повагу до ветеранів та їх повернення до цивільного життя".

"Я думаю, цей сезон має бути цікавий також глядачам за кордоном, щоб вони подивилися на нові реалії життя в Україні".

Нагадаємо, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік відзначає особливе свято. Також фанати вирішили передбачити дату виходу нового сезону з Олександром Тереном.