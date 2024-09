Мир очарован украинским "Холостяком" Александром Тереном

Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Мировые медиа пишут о новом сезоне украинского реалити-шоу о любви "Холостяк". Журналистов заинтересовал главный герой Александр Терен, потерявший ноги на войне, впрочем, не желание жить и найти любовь всей своей жизни.

Один из репортажей опубликовало немецкое издание ZDF.



Мировые СМИ с восторгом ожидают выхода 13-го сезона "Холостяка". The Variety, The Guardian, BBC, New York Times, Reuters, Washington Post, Current Time и немецкий телеканал ZDF уже сделали статьи и репортажи о новом герое — ветеране, блогере и общественном деятеле Александре Терене.

"На улицах Киева ZDF пообщался с женщинами, которые говорят, что сегодня, во время войны, ждали именно такого "Холостяка". И признаются, что Александр Терен очень им импонирует как главный герой проекта о любви", — говорят немецкие журналисты.

Они привели несколько комментариев украинок, очарованных силой и красотой Терена.

"Мое мнение, военный или ветеран войны — это очень классный, надежный партнер. Я бы хотела с таким быть".

"Своим участием Александр поднимает очень важные темы об уважении к ветеранам и их возвращении к гражданской жизни".

"Я думаю, этот сезон должен быть интересен также зрителям за рубежом, чтобы они посмотрели новые реалии жизни в Украине".

Напомним, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник отмечает особый праздник. Также фанаты решили угадать дату выхода нового сезона с Александром Тереном.