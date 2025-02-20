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ТЦК имеет особый интерес к мужчинам этих профессий — вот список

20 февраля 2025 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
Сейчас ВСУ нуждаются в бойцах с особыми навыками и профессиональным опытом, поэтому ТЦК усиленно ищут именно таких мужчин
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Николай Кондратюк - Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. ТЦК повышают и наращивают темпы вручения повесток, но есть мужчины особых профессий, которыми очень интересуются представители ТЦК.

О перечне профессий сообщают Экономические новости.

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По информации представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, в ВСУ есть сейчас огромный спрос на "технарей". Конечно, физически подготовленные люди также нужны. Кроме того, украинское военное руководство неоднократно акцентировало, что для доукомплектации ВСУ прежде всего нужны солдаты с боевым опытом.

А еще есть перечень специалистов, которые имеют профессии, которые очень нужны в армии, поэтому шансы получения ими повестки очень высоки.

Сейчас в ВСУ нужны:

  • операторы БПЛА;
  • IT-специалисты;
  • водители;
  • стрелки;
  • разведчики.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет указано в "Резерв+" после того, как ТЦК объявит гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о восьми причинах, когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК.

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