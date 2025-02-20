Сейчас ВСУ нуждаются в бойцах с особыми навыками и профессиональным опытом, поэтому ТЦК усиленно ищут именно таких мужчин

Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. ТЦК повышают и наращивают темпы вручения повесток, но есть мужчины особых профессий, которыми очень интересуются представители ТЦК.

О перечне профессий сообщают Экономические новости.

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По информации представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, в ВСУ есть сейчас огромный спрос на "технарей". Конечно, физически подготовленные люди также нужны. Кроме того, украинское военное руководство неоднократно акцентировало, что для доукомплектации ВСУ прежде всего нужны солдаты с боевым опытом.

А еще есть перечень специалистов, которые имеют профессии, которые очень нужны в армии, поэтому шансы получения ими повестки очень высоки.

Сейчас в ВСУ нужны:

операторы БПЛА;

IT-специалисты;

водители;

стрелки;

разведчики.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет указано в "Резерв+" после того, как ТЦК объявит гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о восьми причинах, когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК.