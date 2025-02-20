Сейчас ВСУ нуждаются в бойцах с особыми навыками и профессиональным опытом, поэтому ТЦК усиленно ищут именно таких мужчин

ТЦК имеет особый интерес к мужчинам этих профессий — вот список
В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. ТЦК повышают и наращивают темпы вручения повесток, но есть мужчины особых профессий, которыми очень интересуются представители ТЦК.
О перечне профессий сообщают Экономические новости.
Кого больше других разыскивают ТЦК
По информации представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, в ВСУ есть сейчас огромный спрос на "технарей". Конечно, физически подготовленные люди также нужны. Кроме того, украинское военное руководство неоднократно акцентировало, что для доукомплектации ВСУ прежде всего нужны солдаты с боевым опытом.
А еще есть перечень специалистов, которые имеют профессии, которые очень нужны в армии, поэтому шансы получения ими повестки очень высоки.
Сейчас в ВСУ нужны:
- операторы БПЛА;
- IT-специалисты;
- водители;
- стрелки;
- разведчики.
Напомним, мы ранее писали о том, что будет указано в "Резерв+" после того, как ТЦК объявит гражданина в розыск.
Добавим, мы сообщали о восьми причинах, когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК.
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