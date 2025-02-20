Зараз ЗСУ потребують бійців з особливими навичками та професійним досвідом, тому ТЦК посилено шукають саме таких чоловіків

ТЦК має особливий інтерес до чоловіків цих професій — ось список
В Україні продовжується загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. ТЦК підвищують та нарощують темпи вручення повісток, але е чоловіки особливих професій, якими дуже цікавляться представники ТЦК.
Про перелік професій повідомляють Економічні новини.
Кого більш за інших розшукують ТЦК
За інформацією представника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в ЗСУ є зараз величезний попит на "технарів". Звичайно, фізично підготовлені люди також потрібні. Крім того, українське військове керівництво неодноразово акцентувало, що для доукомплектації ЗСУ передусім потрібні солдати з бойовим досвідом.
А ще є перелік спеціалістів, якій мають професії, що дужу потрібні в армії, тому шанси отримання ними повістки дуже високі.
Зараз в ЗСУ потрібні:
- оператори БПЛА;
- IT-фахівці;
- водії;
- стрілки;
- розвідники.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде вказано у "Резерв+" після того, як ТЦК оголосить громадянина у розшук.
Додамо, ми повідомляли про вісім причин, коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК.
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