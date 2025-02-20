Зараз ЗСУ потребують бійців з особливими навичками та професійним досвідом, тому ТЦК посилено шукають саме таких чоловіків

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжується загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. ТЦК підвищують та нарощують темпи вручення повісток, але е чоловіки особливих професій, якими дуже цікавляться представники ТЦК.

Про перелік професій повідомляють Економічні новини.

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За інформацією представника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в ЗСУ є зараз величезний попит на "технарів". Звичайно, фізично підготовлені люди також потрібні. Крім того, українське військове керівництво неодноразово акцентувало, що для доукомплектації ЗСУ передусім потрібні солдати з бойовим досвідом.

А ще є перелік спеціалістів, якій мають професії, що дужу потрібні в армії, тому шанси отримання ними повістки дуже високі.

Зараз в ЗСУ потрібні:

оператори БПЛА;

IT-фахівці;

водії;

стрілки;

розвідники.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде вказано у "Резерв+" після того, як ТЦК оголосить громадянина у розшук.

Додамо, ми повідомляли про вісім причин, коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК.