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ТЦК має особливий інтерес до чоловіків цих професій — ось список

20 лютого 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Зараз ЗСУ потребують бійців з особливими навичками та професійним досвідом, тому ТЦК посилено шукають саме таких чоловіків
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Микола Кондратюк - Редактор

В Україні продовжується загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. ТЦК підвищують та нарощують темпи вручення повісток, але е чоловіки особливих професій, якими дуже цікавляться представники ТЦК.

Про перелік професій повідомляють Економічні новини.

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За інформацією представника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в ЗСУ є зараз величезний попит на "технарів". Звичайно, фізично підготовлені люди також потрібні. Крім того, українське військове керівництво неодноразово акцентувало, що для доукомплектації ЗСУ передусім потрібні солдати з бойовим досвідом.

А ще є перелік спеціалістів, якій мають професії, що дужу потрібні в армії, тому шанси отримання ними повістки дуже високі.

Зараз в ЗСУ потрібні:

  • оператори БПЛА;
  • IT-фахівці;
  • водії;
  • стрілки;
  • розвідники.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде вказано у "Резерв+" після того, як ТЦК оголосить громадянина у розшук.

Додамо, ми повідомляли про вісім причин, коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК.

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