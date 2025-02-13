Розшук від ТЦК - як відображається у Резерв+

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина в смартфоні встановлений застосунок "Резерв+", то про розшук від ТЦК він може дізнатися саме у цьому застосунку. Юристи пояснили, які саме повідомлення свідчитимуть про оголошення військовозобов’язаного у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Розшук від ТЦК

Військовозобов’язаних громадян, які порушують правила військового обліку, зокрема, не реагують на направлені поштою повістки, територіальний центр комплектування може оголосити у обшук.

Дізнатися про факт перебування в обшук можна, зокрема, у мобільному застосунку "Резерв+".

Повідомлення про розшук у "Резерв+"

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як саме у "Резерв+" повідомлять громадянина, що він перебуває у розшуку.

"Якщо б Ви були у розшуку, то у "Резерв+" була би в наявності так звана червона стрічка із записом "Схоже, у Вас виявлені порушення правил військового обліку" або "Виявлені порушення правил військового обліку, зверніться до ТЦК", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де іще можна знайти інформацію про розшук від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, який саме ТЦК подає у розшук порушника військового обліку.