Розшук від ТЦК - як відображається у Резерв+

ТЦК оголосив у розшук — що буде вказано у "Резерв+"
Якщо у військовозобов’язаного громадянина в смартфоні встановлений застосунок "Резерв+", то про розшук від ТЦК він може дізнатися саме у цьому застосунку. Юристи пояснили, які саме повідомлення свідчитимуть про оголошення військовозобов’язаного у розшук.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Розшук від ТЦК
Військовозобов’язаних громадян, які порушують правила військового обліку, зокрема, не реагують на направлені поштою повістки, територіальний центр комплектування може оголосити у обшук.
Дізнатися про факт перебування в обшук можна, зокрема, у мобільному застосунку "Резерв+".
Повідомлення про розшук у "Резерв+"
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як саме у "Резерв+" повідомлять громадянина, що він перебуває у розшуку.
"Якщо б Ви були у розшуку, то у "Резерв+" була би в наявності так звана червона стрічка із записом "Схоже, у Вас виявлені порушення правил військового обліку" або "Виявлені порушення правил військового обліку, зверніться до ТЦК", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де іще можна знайти інформацію про розшук від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, який саме ТЦК подає у розшук порушника військового обліку.
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