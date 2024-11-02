Розшук ТЦК порушника військового обліку - де знайти цю інформацію

Застосунок "Резерв+", де можна отримати інформацію про можливе перебування у розшуку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язаний громадянин може перевірити, чи не перебуває він у розшуку після скарги ТЦК, кількома способами. Зокрема, відвідавши чи зателефонувавши до ТЦК, через поліцію чи у застосунку "Резерв+".

Про це йдеться у матеріалі на порталі Inseinin.

Читайте також:

Візит чи дзвінок до ТЦК

Після того, як військовозобов’язаний громадянин не з’явився на вимогу ТЦК, його можуть оголосити у пошук.

Перевірити, чи є рішення про оголошення його у пошук, громадянин може кількома шляхами.

По-перше, звернутися до ТЦК, відвідавши територіальний центр комплектування особисто.

По-друге, можна зробити це за допомогою телефонного дзвінка.

"Однак, не завжди вдається отримати чітку відповідь таким чином, і в деяких випадках вас можуть попросити прийти особисто", — йдеться у матеріалі.

Ще два способи перевірки

Існують й інші способи перевірити своє можливе перебування у розшуку на вимогу ТЦК.

Наприклад, можна звернутися з відповідним запитом до поліції, бо саме вона відповідає за розшук порушників військового обліку.

Четвертий спосіб — це встановити мобільний застосунок "Резерв+" і перевірити ці дані у ньому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов'язаному громадянину, якого ТЦК подав у розшук.

Додамо, в поліції пояснювали, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК.