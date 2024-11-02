Розыск ТЦК нарушителя военного учета – где найти эту информацию

Где найти информацию о розыске от ТЦК
Военнообязанный гражданин может проверить, не находится ли он в розыске после жалобы ТЦК несколькими способами. В частности, посетив или позвонив в ТЦК, через полицию или в приложении "Резерв+".
Об этом идет речь в материале на портале Inseinin.
Визит или звонок в ТЦК
После того как военнообязанный гражданин не явился по требованию ТЦК, его могут объявить в поиск.
Проверить, есть ли решение об объявлении его в поиск, гражданин может несколькими путями.
Во-первых, обратиться в ТЦК, посетив территориальный центр комплектования лично.
Во-вторых, это можно сделать с помощью телефонного звонка.
"Однако не всегда удается получить четкий ответ таким образом, и в некоторых случаях вас могут попросить прийти лично", — говорится в материале.
Еще два способа проверки
Есть и другие способы проверить свое возможное пребывание в розыске по требованию ТЦК.
Например, можно обратиться с соответствующим запросом в полицию, потому что именно она отвечает за розыск нарушителей военного учета.
Четвертый способ — это установить мобильное приложение "Резерв+" и проверить эти данные в нем.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному гражданину, которого ТЦК подал в розыск.
Добавим, в полиции объясняли, как работает розыск уклонистов от ТЦК.
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