Розыск ТЦК нарушителя военного учета – где найти эту информацию

Приложение "Резерв+", где можно получить информацию о возможном пребывании в розыске. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин может проверить, не находится ли он в розыске после жалобы ТЦК несколькими способами. В частности, посетив или позвонив в ТЦК, через полицию или в приложении "Резерв+".

Об этом идет речь в материале на портале Inseinin.

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После того как военнообязанный гражданин не явился по требованию ТЦК, его могут объявить в поиск.

Проверить, есть ли решение об объявлении его в поиск, гражданин может несколькими путями.

Во-первых, обратиться в ТЦК, посетив территориальный центр комплектования лично.

Во-вторых, это можно сделать с помощью телефонного звонка.

"Однако не всегда удается получить четкий ответ таким образом, и в некоторых случаях вас могут попросить прийти лично", — говорится в материале.

Еще два способа проверки

Есть и другие способы проверить свое возможное пребывание в розыске по требованию ТЦК.

Например, можно обратиться с соответствующим запросом в полицию, потому что именно она отвечает за розыск нарушителей военного учета.

Четвертый способ — это установить мобильное приложение "Резерв+" и проверить эти данные в нем.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному гражданину, которого ТЦК подал в розыск.

Добавим, в полиции объясняли, как работает розыск уклонистов от ТЦК.