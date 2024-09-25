Статус У розшуку у реєстрі Оберіг — що робити громадянину

ТЦК подав у розшук — що робити військовозобов'язаному громадянину
Якщо військовозобов’язаний громадянин не з’являється за повістками і не проходить ВЛК, його можуть оголосити у розшук. Саме у такій ситуації поліція має законну можливість примусово доставляти громадянина до ТЦК.
Про це повідомила юристка Аліна Охтень.
Військовозобов’язані у розшуку
У деяких військовозобов’язаних громадян в реєстрі "Оберіг" з’явилася інформація про те, що вони оголошені в розшук.
Юристка зазначила, що такі випадки мають під собою підґрунтя у двох ситуаціях:
- неявка за повісткою на уточнення облікових даних;
- неявка на проходження ВЛК.
Коли поліція може примусово привозити громадян до ТЦК, і як цього уникнути
Саме громадян, які перебувають у розшуку, поліція після запиту ТЦК може примусово доставляти до військової організації.
"Тільки у порядку такої процедури можливе примусове доставлення до ТЦК з метою складання протоколу про адміністративне порушення", — повідомила вона.
Тож, аби не потрапити до списку розшукуваних, громадяни мають вчасно уточнювати військово-облікові дані й не ігнорувати повістки, надіслані ТЦК.
Нагадаємо, що в реєстрі "Оберіг" були проблеми зі статусом "перебуває у розшуку", цю проблему згодом виправили.
Додамо, ми писали, що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!