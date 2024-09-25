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ТЦК подав у розшук — що робити військовозобов'язаному громадянину

25 вересня 2024 15:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статус У розшуку у реєстрі Оберіг — що робити громадянину
Примусове доправлення військовозобов’язаного громадянина до ТЦК. Фото: "Поради юриста"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовозобов’язаний громадянин не з’являється за повістками і не проходить ВЛК, його можуть оголосити у розшук. Саме у такій ситуації поліція має законну можливість примусово доставляти громадянина до ТЦК.

Про це повідомила юристка Аліна Охтень.

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У деяких військовозобов’язаних громадян в реєстрі "Оберіг" з’явилася  інформація про те, що вони оголошені в розшук.

Юристка зазначила, що такі випадки мають під собою підґрунтя у двох ситуаціях:

  • неявка за повісткою на уточнення облікових даних;
  • неявка на проходження ВЛК.

Коли поліція може примусово привозити громадян до ТЦК, і як цього уникнути

Саме громадян, які перебувають у розшуку, поліція після запиту ТЦК може примусово доставляти до військової організації.

"Тільки у порядку такої процедури можливе примусове доставлення до ТЦК з метою складання протоколу про адміністративне порушення", — повідомила вона.

Тож, аби не потрапити до списку розшукуваних, громадяни мають вчасно уточнювати військово-облікові дані й не ігнорувати повістки, надіслані ТЦК.

Нагадаємо, що в реєстрі "Оберіг" були проблеми зі статусом "перебуває у розшуку", цю проблему згодом виправили.

Додамо, ми писали, що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП розшук реєстр Оберіг

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