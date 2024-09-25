Статус В розыске в реестре Оберіг — что делать гражданину

ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину
Если военнообязанный гражданин не появляется по повесткам и не проходит ВВК, его могут объявить в розыск. Именно в такой ситуации у полиции есть законная возможность принудительно доставлять гражданина в ТЦК.
Об этом сообщила юрист Алина Охтень.
Военнообязанные в розыске
У некоторых военнообязанных граждан в реестре "Оберіг" появилась информация о том, что они объявлены в розыск.
Юрист отметила, что такие случаи имеют под собой почву в двух ситуациях:
- неявка по повестке на уточнение учетных данных;
- неявка на прохождение ВЛК
Когда полиция может принудительно привозить граждан в ТЦК и как этого избежать
Именно находящихся в розыске граждан полиция после запроса ТЦК может принудительно доставлять в военную организацию.
"Только в порядке такой процедуры возможна принудительная доставка в ТЦК с целью составления протокола об административном нарушении", — сообщила она.
Чтобы не попасть в список разыскиваемых, граждане должны своевременно уточнять военно-учетные данные и не игнорировать повестки, присланные ТЦК.
Напомним, что в реестре "Оберіг" были проблемы со статусом "находится в розыске", эту проблему впоследствии исправили.
Добавим, что мы писали, что делать при незаконном задержании со стороны ТЦК.
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