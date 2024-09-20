Що робити у випадку протиправних дій з боку поліції та ТЦК

Працівники ТЦК заштовхують чоловіка в бус. Фото: скриншот

В Україні під час мобілізації трапляються випадки протиправних дій з боку працівників територіальних центрів комплектувань та поліцейських. Юристи пояснили як діяти, якщо відбувається незаконне затримання у рамках адміністративного правопорушення.

Про це йдеться у дайджесті юристів Безоплатної правничої допомоги.

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В яких випадках поліція може затримувати особу

За зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органи та підрозділи систем Національної поліції мають право затримувати та доставляти призовників, резервістів, а також військовозобов'язаних до ТЦК, якщо ті вчинили адміністративне правопорушення, а також порушили правила військового обліку, закон про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, адміністративне затримання можуть застосовувати з таких причин та у випадках:

припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи;

встановлення особистості;

складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов’язковим;

забезпечення своєчасного та правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Причини для адміністративного затримання військовозобов'язаних

відсутність військово-облікового документа;

відсутність відміток про перебування на військовому обліку;

перебування в "розшуку" військовозобовʼязаного;

неявка за повістками;

відмова від вручення повістки працівникам ТЦК та СП;

виявлення невідповідності військово-облікового документа даним з реєстру Оберіг;

несвоєчасне подання відомостей про зміну свого місця проживання, освіти, роботи, посади;

порушення порядку проходження навчальних зборів.

Як правильно мають оформити адміністративне затримання

Обов'язково має скластися протокол, де зазначають наступні дані:

посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу затриманого;

час і мотиви затримання.

Юристи попереджають, що протокол обов'язково підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. Якщо затримана особа відмовляється підписувати протокол, то в ньому обов'язково має бути запис про це.

Чи мають право мої родичі знати, що мене затримали

Родичі, а також власник відповідного підприємства, установи, організації чи уповноважений орган, де працює затриманий, мають бути негайно оповіщені про такий випадок.

Органи або посадові особи, які наділені правом здійснювати адміністративне затримання, про кожний такий випадок інформують центри з надання безоплатної вторинної правничої допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Як довго може тривати адміністративне затримання згідно із законом

Адміністративне затримання особи за відповідне правопорушення не може тривати більше трьох годин. Інколи у випадках порушення правил обігу наркотичних речовин або незаконного перетину кордону чи для встановлення всіх обставин можливе затримання терміном до трьох діб, однак тоді мають обов'язково повідомити про це прокурора.

Куди звертатися за допомогою у разі незаконного затримання ТЦК

У випадку незаконних дій з боку працівників ТЦК можна:

звернутися усно на гарячу лінію Міноборони за номером 1512;

звернутися на гарячу лінію з питань мобілізації 0 800 301 937.

Якщо працівники застосовували фізичне насилля, військовозобов'язаний має право звернутися із заявою до керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони про вчинення працівниками ТЦК та СП кримінальних правопорушень з метою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також військовозобов'язаний має право звернутися до юристів системи безоплатної правничої допомоги з метою оскарження дій вищезазначених органів за номером 0 800 213 103 або онлайн через бот у Telegram.