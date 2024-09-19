Якщо ТЦК відібрали телефон у військовозобовязаного - що робити, відповідь юриста

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: Varta1

У процесі перевірки документів працівники ТЦК не мають права застосовувати силу і відбирати телефони у військовозобов’язаних. Після таких дій співробітників ТЦК громадянин має право подати скаргу до військової служби правопорядку, ДБР чи Уповноваженого з прав людини Верховної Ради.

Про це повідомили фахівці юридичного сервісу "Консультант".

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Працівники ТЦК не мають права відбирати телефони у військовозобов’язаних

В Україні в процесі загальної мобілізації з’явилися свідчення застосування співробітниками ТЦК фізичної сили до військовозобов’язаних громадян.

Юристи наголосили, що здійснювати фізичний тиск чи забирати телефони у військовозобов’язаних працівники ТЦК не мають права.

Тільки поліція може застосовувати силу для адміністративного затримання громадянина — і тільки за наявності вагомих підстав, на кшталт інформації про розшук цієї конкретної особи.

Що робити, якщо телефон все-таки відібрали

Правники пояснили, що громадянам варто робити у такій ситуації.

"Фіксуйте будь-які порушення на відео — це важливо для захисту ваших прав", — йдеться у відповіді юристів.

А після цього можна подавати скаргу у відповідні інстанції, зокрема, у такі структури, як: