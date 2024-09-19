Якщо ТЦК відібрали телефон у військовозобовязаного - що робити, відповідь юриста

Чи мають право працівники ТЦК відбирати телефони — коментар юриста
У процесі перевірки документів працівники ТЦК не мають права застосовувати силу і відбирати телефони у військовозобов’язаних. Після таких дій співробітників ТЦК громадянин має право подати скаргу до військової служби правопорядку, ДБР чи Уповноваженого з прав людини Верховної Ради.
Про це повідомили фахівці юридичного сервісу "Консультант".
Працівники ТЦК не мають права відбирати телефони у військовозобов’язаних
В Україні в процесі загальної мобілізації з’явилися свідчення застосування співробітниками ТЦК фізичної сили до військовозобов’язаних громадян.
Юристи наголосили, що здійснювати фізичний тиск чи забирати телефони у військовозобов’язаних працівники ТЦК не мають права.
Тільки поліція може застосовувати силу для адміністративного затримання громадянина — і тільки за наявності вагомих підстав, на кшталт інформації про розшук цієї конкретної особи.
Що робити, якщо телефон все-таки відібрали
Правники пояснили, що громадянам варто робити у такій ситуації.
"Фіксуйте будь-які порушення на відео — це важливо для захисту ваших прав", — йдеться у відповіді юристів.
А після цього можна подавати скаргу у відповідні інстанції, зокрема, у такі структури, як:
- військова служба правопорядку (ВСП);
- Міністерство оборони України;
- Державне бюро розслідувань (ДБР);
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини;
- правоохоронні органи (поліція та прокуратура).
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