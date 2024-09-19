Если ТЦК отобрали телефон у военнообязанного – что делать, ответ юристу

Имеют ли право работники ТЦК отбирать телефоны — комментарий юриста
В процессе проверки документов работники ТЦК не вправе применять силу и отбирать телефоны у военнообязанных. После таких действий сотрудников ТЦК гражданин имеет право подать жалобу в военную службу правопорядка, ГБР или Уполномоченного по правам человека Верховной Рады.
Об этом сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант".
Работники ТЦК не имеют права отбирать телефоны у военнообязанных
В Украине в процессе всеобщей мобилизации появились свидетельства применения сотрудниками ТЦК физической силы к военнообязанным гражданам.
Юристы подчеркнули, что оказывать физическое давление или забирать телефоны у военнообязанных работники ТЦК не имеют права.
Только полиция может применять силу для административного задержания гражданина — и только при наличии веских оснований, вроде информации о розыске этого конкретного лица.
Что делать, если телефон все-таки отобрали
Юристы объяснили, что гражданам следует делать в такой ситуации.
"Фиксуйте любые нарушения на видео — это важно для защиты ваших прав", — говорится в ответе юристов.
А после этого можно подавать жалобу в соответствующие инстанции, в частности, в такие структуры, как:
- военная служба правопорядка (ВСП);
- Министерство обороны;
- Государственное бюро расследований (ГБР);
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека;
- правоохранительные органы (полиция и прокуратура).
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