Мобілізація в Украіні 2024 - що робити, якщо ТЦК забрали водійські права

Перевірка документів у водія. Фото: "Київ Вечірній"

Співробітники територіальних центрів комплектування мають право під час перевірки документів на вулиці вилучати деякі документи у військовозобов’язаних громадян. Йдеться лише про ті документи, у яких йдеться про придатність громадянина до військового обліку, а водійське посвідчення вилучати працівники ТЦК не мають права.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук.

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Перевірка та вилучення документів у військовозобов’язаних

Для перевірки документів у військовозобов’язаних на вулицях населених пунктів України працюють групи оповіщення територіальних центрів комплектування.

Члени цих груп мають право не тільки перевіряти документи військовозобов’язаних, а і вилучати їх. Та закон не дозволяє вилучати усі документи.

Які документи може вилучати ТЦК

Співробітники ТЦК мають право вилучати тільки ті документи, які мають відношення до військового обліку. Це:

військовий квиток;

приписне свідоцтво;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

Посвідчення водія працівники ТЦК не мають права вилучати під час перевірки документів.

Якщо ж таке сталося, громадянин має право подати скаргу на дії групи оповіщення ТЦК до прокурати чи суду.