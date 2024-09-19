Мобілізація в Украіні 2024 - що робити, якщо ТЦК забрали водійські права

Що робити, якщо ТЦК забрали водійські права — чи законно це
Співробітники територіальних центрів комплектування мають право під час перевірки документів на вулиці вилучати деякі документи у військовозобов’язаних громадян. Йдеться лише про ті документи, у яких йдеться про придатність громадянина до військового обліку, а водійське посвідчення вилучати працівники ТЦК не мають права.
Про це розповів адвокат Дмитро Франчук.
Перевірка та вилучення документів у військовозобов’язаних
Для перевірки документів у військовозобов’язаних на вулицях населених пунктів України працюють групи оповіщення територіальних центрів комплектування.
Члени цих груп мають право не тільки перевіряти документи військовозобов’язаних, а і вилучати їх. Та закон не дозволяє вилучати усі документи.
Які документи може вилучати ТЦК
Співробітники ТЦК мають право вилучати тільки ті документи, які мають відношення до військового обліку. Це:
- військовий квиток;
- приписне свідоцтво;
- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.
Посвідчення водія працівники ТЦК не мають права вилучати під час перевірки документів.
Якщо ж таке сталося, громадянин має право подати скаргу на дії групи оповіщення ТЦК до прокурати чи суду.
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