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Не тільки ТЦК — які ще структури займаються військовим обліком

17 вересня 2024 21:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік в Україні - хто має право надавати повістки окрім ТЦК
Співробітники територіального центру комплектування. Фото: DDK dn ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За військовий облік в Україні відповідають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Але у навчальних закладах, на підприємствах і в установах за дотриманням норм військового контролю відповідають керівники цих структур.

Про це розповів начальник відділу військового обліку Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький.

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На військовому обліку в Україні перебувають усі військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років.

Військовим обліком займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінили військові комісаріати.

Та процес військового обліку не є прерогативою лише територіальних центрів комплектування (ТЦК), пояснив Любомир Хомицький.

Хто відповідає за контроль за військовим обліком

Він наголосив, що у ситуації із навчанням чи працевлаштуванням громадян військовий облік ведеться не тільки у ТЦК, а і у відповідних організаціях, закладах та підприємствах.

Таким чином, за військовий облік відповідають не тільки ТЦК, а керівники навчальних закладів, державних та комунальних установ, заводів та інших промислових підприємств.

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