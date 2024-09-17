Військовий облік в Україні - хто має право надавати повістки окрім ТЦК

Не тільки ТЦК — які ще структури займаються військовим обліком
За військовий облік в Україні відповідають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Але у навчальних закладах, на підприємствах і в установах за дотриманням норм військового контролю відповідають керівники цих структур.
Про це розповів начальник відділу військового обліку Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький.
Хто з українців підпадає під військовий облік
На військовому обліку в Україні перебувають усі військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років.
Військовим обліком займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінили військові комісаріати.
Та процес військового обліку не є прерогативою лише територіальних центрів комплектування (ТЦК), пояснив Любомир Хомицький.
Хто відповідає за контроль за військовим обліком
Він наголосив, що у ситуації із навчанням чи працевлаштуванням громадян військовий облік ведеться не тільки у ТЦК, а і у відповідних організаціях, закладах та підприємствах.
Таким чином, за військовий облік відповідають не тільки ТЦК, а керівники навчальних закладів, державних та комунальних установ, заводів та інших промислових підприємств.
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