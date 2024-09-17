Военный учет в Украине – кто имеет право предоставлять повестки кроме ТЦК

Не только ТЦК — какие еще структуры занимаются военным учетом
За военный учет в Украине отвечают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Но в учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях с соблюдением норм военного контроля отвечают руководители этих структур.
Об этом рассказал начальник отдела военного учета Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий.
Кто из украинцев подпадает под военный учет
На военном учете в Украине находятся все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет.
Военным учетом занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки, заменившие военные комиссариаты.
Но процесс военного учета не является прерогативой территориальных центров комплектования (ТЦК), пояснил Любомир Хомицкий.
Кто отвечает за контроль за военным учетом
Он подчеркнул, что в ситуации с обучением или трудоустройством граждан военный учет ведется не только в ТЦК, но и в соответствующих организациях, учреждениях и предприятиях.
Таким образом, за военный учет отвечают не только ТЦК, но и руководители учебных заведений, государственных и коммунальных учреждений, заводов и других промышленных предприятий.
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