Военный учет в Украине – кто имеет право предоставлять повестки кроме ТЦК

Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: DDK dn ua

За военный учет в Украине отвечают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Но в учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях с соблюдением норм военного контроля отвечают руководители этих структур.

Об этом рассказал начальник отдела военного учета Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий.

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На военном учете в Украине находятся все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет.

Военным учетом занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки, заменившие военные комиссариаты.

Но процесс военного учета не является прерогативой территориальных центров комплектования (ТЦК), пояснил Любомир Хомицкий.

Кто отвечает за контроль за военным учетом

Он подчеркнул, что в ситуации с обучением или трудоустройством граждан военный учет ведется не только в ТЦК, но и в соответствующих организациях, учреждениях и предприятиях.

Таким образом, за военный учет отвечают не только ТЦК, но и руководители учебных заведений, государственных и коммунальных учреждений, заводов и других промышленных предприятий.