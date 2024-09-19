Мобилизация в Украине 2024 – что делать, если ТЦК забрали водительские права

Что делать, если ТЦК забрали водительские права — законно ли это
Сотрудники территориальных центров комплектования имеют право при проверке документов на улице изымать некоторые документы у военнообязанных граждан. Речь идет только о документах, в которых говорится о пригодности гражданина к воинскому учету, а водительское удостоверение изымать работники ТЦК не имеют права.
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук.
Проверка и изъятие документов у военнообязанных
Для проверки документов военнообязанных на улицах населенных пунктов Украины работают группы оповещения территориальных центров комплектования.
Члены этих групп имеют право не только проверять документы военнообязанных, но и изымать их. Но закон не разрешает изымать все документы.
Какие документы может изымать ТЦК
Сотрудники ТЦК имеют право изымать только документы, имеющие отношение к воинскому учету. Это:
- военный билет;
- приписное свидетельство;
- временное удостоверение военнообязанного;
- другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.
Водительские удостоверения работники ТЦК не имеют права изымать во время проверки документов.
Если же это произошло, гражданин имеет право подать жалобу на действия группы оповещения ТЦК в прокураты или суд.
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