Что делать в случае противоправных действий со стороны полиции и ТЦК

Работники ТЦК вталкивают мужчину в бус. Фото: скриншот

В Украине во время мобилизации происходят случаи противоправных действий со стороны работников территориальных центров комплектований и полицейских. Юристы объяснили, как действовать, если происходит незаконное задержание в рамках административного правонарушения.

Об этом говорится в дайджесте юристов Бесплатной юридической помощи.

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В каких случаях полиция может задерживать личность

По обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки органы и подразделения систем Национальной полиции имеют право задерживать и доставлять призывников, резервистов, а также военнообязанных в ТЦК, если те совершили административное правонарушение, а также нарушили правила военного учета, закон об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

В частности, административное задержание может применяться по следующим причинам и в случаях:

прекращение административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры;

установление личности;

составление протокола об административном правонарушении в случае невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно;

обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Причины для административного задержания военнообязанных

отсутствие военно-учетного документа;

отсутствие отметок о пребывании на военном учете;

пребывание в "розыске" военнообязанного;

неявка по повесткам;

отказ от вручения повестки работникам ТЦК и СП;

выявление несоответствия военно-учетного документа данным из реестра "Оберіг";

несвоевременное представление сведений об изменении своего места жительства, образования, работы, должности;

нарушение порядка прохождения учебного собрания.

Как правильно должны оформить административное задержание

Обязательно должен составиться протокол, где указываются следующие данные:

должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол;

сведения о личности задержанного;

время и мотивы задержания

Юристы предупреждают, что протокол обязательно подписывается составившим его должностным лицом и задержанным. Если задержанное лицо отказывается подписывать протокол, то в нем обязательно должна быть запись об этом.

Имеют ли право мои родственники знать, что меня задержали

Родственники, а также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный орган, где работает задержанный, должны быть немедленно уведомлены о таком случае.

Органы или должностные лица, наделенные правом осуществлять административное задержание, о каждом таком случае информируют центры по оказанию безвозмездной вторичной юридической помощи, кроме случаев, если лицо защищает себя лично или пригласило защитника.

Как долго может длиться административное задержание по закону

Административное задержание лица за соответствующее правонарушение не может занять более трех часов. Иногда в случаях нарушения правил обращения наркотических веществ или незаконного пересечения границы или для установления всех обстоятельств возможно задержание сроком до трех суток, однако должны обязательно сообщить об этом прокурору.

Куда обращаться за помощью в случае незаконного задержания ТЦК

В случае незаконных действий со стороны работников ТЦК можно:

обратиться устно на горячую линию Минобороны по номеру 1512;

обратиться на горячую линию по вопросам мобилизации 0800301937.

Если работники применяли физическое насилие, военнообязанный имеет право обратиться с заявлением к руководителю специализированной прокуратуры в сфере обороны о совершении работниками ТЦК и СП уголовных правонарушений с целью внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Также военнообязанный имеет право обратиться к юристам системы бесплатной юридической помощи с целью обжалования действий вышеупомянутых органов по номеру 0 800 213 103 или онлайн через бот в Telegram .