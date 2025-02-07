Розшук від ТЦК - розшук порушника військового обліку

Співробітники ТЦК перевіряють, чи не поданий громадянин у розшук. Фото: vinnitsa.infо

Питанням розшуку порушників військового обліку та зняттям з розшуку займається той ТЦК, в якому громадянин перебуває на обліку. Якщо ж громадянин є внутрішньо переміщеною особою і став на облік за місцем фактичного проживання, то у попередньому ТЦК його мають автоматично зняти з обліку - і оголошувати в розшук там уже не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Який ТЦК подає і знімає з розшуку

До юристів звернулися громадяни — внутрішньо переміщені особи, які поцікавилися, який саме ТЦК може подавати у розшук і знімати з розшуку ВПО.

"Питанням зняття з розшуку повинен займатися той ТЦК, де громадянин перебуває на військовому обліку", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Чи знімають з обліку ТЦК автоматично

Юрист також підкреслив, що у випадку реєстрації ВПО на місці фактичного проживання ситуація із його військовим обліком змінюється.

"Ставши на військовий облік за місцем реєстрації ВПО — громадянина повинні були автоматично зняти з військового обліку за місцем приписки, тому вони не повинні були подавати чоловіка у розшук", — зазначив Дерій, коментуючи ситуацію, коли військовозобов’язаного оголосили в розшук у тому ТЦК, де він перебував на обліку до війни.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.

Також ми повідомляли про те, що робити військовозобов'язаному, якщо його було оголошено в розшук.