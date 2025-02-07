Розыск от ТЦК - розыск нарушителя воинского учета

Сотрудники ТЦК проверяют, не подан ли гражданин в розыск. Фото: vinnitsa.infо

Вопросом розыска нарушителей воинского учета и снятием с розыска занимается тот ТЦК, в котором гражданин состоит на учете. Если же гражданин является внутренне перемещенным лицом и стал на учет по месту фактического проживания, то в предыдущем ТЦК его должны автоматически снять с учета — и объявлять в розыск там уже не имеют права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратились граждане — внутренне перемещенные лица, которые поинтересовались, какой именно ТЦК может подавать в розыск и снимать с розыска ВПЛ.

"Вопросом снятия с розыска должен заниматься тот ТЦК, где гражданин состоит на воинском учете", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Снимают ли с учета ТЦК автоматически

Юрист также подчеркнул, что в случае регистрации ВПЛ на месте фактического проживания ситуация с его военным учетом меняется.

"Став на воинский учет по месту регистрации ВПЛ — гражданина должны были автоматически снять с воинского учета по месту приписки, поэтому они не должны были подавать мужчину в розыск", — отметил Дерий, комментируя ситуацию, когда военнообязанного объявили в розыск в том ТЦК, где он состоял на учете до войны.

Напомним, мы ранее писали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.

Также мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если он был объявлен в розыск.