Мобілізація в Україні — що робити ухилянту, якщо він у розшуку

Спільний патруль НПУ та ТЦК для пошуку ухилянтів. Фото: Нацполіція

Часто військовозобов’язані громадяни не знають, що їх розшукує поліція за реальні чи вигадані порушення правил військового обліку. Тож перш за все громадянину варто звернутися із запитом до Нацполіції, а потім, якщо розшук громадянина є помилковим, надати відповідну інформацію ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Порушення правил військового обліку може обернутися для військовозобов’язаного проблемами, зокрема, ТЦК може подати громадянина у розшук.

Та у багатьох випадках громадянин може навіть не знати, що його розшукують правоохоронні структури.

Що робити військовозобов’язаному

У такій ситуації юристи радять людині дізнатися про можливе оголошення її у розшук і причину такого кроку з боку державних інституцій.

Це може бути помилка — і після звернення до ТЦК статус "перебуває у розшуку" буде скасований.

Для того, аби отримати інформацію про можливий розшук, громадянин має подати запит до Національної поліції.

Нагадаємо, в поліції раніше пояснювали, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК.

Додамо, улітку 2024 року в розшуку перебували близько 400 тисяч українців.