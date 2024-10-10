Мобилизация в Украине — что делать уклонисту, если он в розыске

Объявление в розыск — что делать военнообязанному
Часто военнообязанные граждане не знают, что их разыскивает полиция за реальные или вымышленные нарушения правил военного учета. Поэтому прежде всего гражданину следует обратиться с запросом в Нацполицию, а затем, если розыск гражданина ошибочный, предоставить соответствующую информацию ТЦК.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Постановление о розыске
Нарушение правил воинского учета может обернуться для военнообязанных проблем, в частности, ТЦК может подать гражданина в розыск.
Но во многих случаях гражданин может даже не знать, что его разыскивают правоохранительные структуры.
Что делать военнообязанному
В такой ситуации юристы советуют человеку узнать возможное объявление его в розыск и причину такого шага со стороны государственных институтов.
Это может быть ошибка — и после обращения в ТЦК статус "находится в розыске" будет отменен.
Для того чтобы получить информацию о возможном розыске, гражданин должен подать запрос в Национальную полицию.
Напомним, в полиции ранее объясняли, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК.
Добавим, что летом 2024 года в розыске находились около 400 тысяч украинцев.
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