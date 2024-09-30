Військовий облік — яку особисту інформацію громадянин має надавати до ТЦК

Перевірка даних військовозобов’язаного на вулиці. Фото: скриншот з відеозапису на YouTube

Усі військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти ТЦК про усі зміни у місці проживання, сімейному стані чи після зміни телефонів або електронної пошти. На це закон відводить сім календарних днів.

Про це розповів начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Сім днів на повідомлення

Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", військовозобов’язані громадяни мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування.

Зокрема, вони мають повідомляти про всі зміни, які відбулися у їхньому житті.

На повідомлення закон надає сім календарних днів.

Про які зміни треба повідомляти до ТЦК

Йдеться про такі зміни:

сімейного стану;

місця проживання (перебування);

номерів зв'язку;

адреси електронної пошти;

освіти;

місця роботи;

посади;

стану здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У випадку відсутності повідомлення про такі зміни військовозобов’язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності й покарати штрафом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому в Україні чоловіків, які оновили дані в ТЦК, також можуть оштрафувати.

Додамо, у реєстр "Оберіг" автоматично підтягнуться дані про тих, хто ніколи не був у ТЦК.