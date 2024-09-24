Відмова від повістки - законні причини для відмови від повістки

Вручення повістки. Фото: 20minut.ua

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають слідувати приписам, вказаним у повістках від ТЦК. Та існують причини, коли громадянин може на законних підставах відмовитися від отримання повістки.

Про це повідомили в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери".

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Військовий облік та повістки

Усі військовозобов’язані громадяни України мають стояти на військовому обліку. Це означає і необхідність виконувати усі приписи територіальних центрів комплектування, особливо під час дії воєнного стану та в процес проведення загальної мобілізації.

Ці приписи військовозобов’язані отримують, зокрема, у повістках, які надсилають з ТЦК. Юристи пояснили, чи мають громадяни право на законну відмову від повістки.

Коли відмова від повістки є законною

Правники підкреслили, що існує цілих при ситуації, коли повістку можна не отримувати — і такий крок буде законним.

Отже, відмова від повістки є законною за таких умов:

повістку вручає не уповноважена на це особа;

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (може бути адресована комусь іншому);

немає печатки ТЦК / підпису його керівника.

Після відмови представники ТЦК мають зафіксувати цей факт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли вручення повістки вважається незаконним.

Також ми розповідали про види повісток та чим ці види відрізняються.