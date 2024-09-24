Отказ от повестки — законные причины для отказа от повестки

Вручение повестки. Фото: 20minut.ua

Военнообязанные граждане, состоящие на военном учете, должны следовать предписаниям, указанным в повестках от ТЦК. Но есть причины, когда гражданин может на законных основаниях отказаться от получения повестки.

Об этом сообщили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

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Все военнообязанные граждане Украины должны состоять на военном учете. Это означает и необходимость выполнять все предписания территориальных центров комплектования, особенно во время военного положения и в процессе проведения общей мобилизации.

Эти предписания военнообязанные получают, в частности, в повестках, присылаемых из ТЦК. Юристы объяснили, имеют ли граждане право на законный отказ от повестки.

Когда отказ от повестки является законным

Юристы подчеркнули, что существует целых три ситуации, когда повестку можно не получать — и такой шаг будет законным.

Следовательно, отказ от повестки законен при следующих условиях:

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

если в документе указаны неправильные данные получателя (может быть адресована кому-либо другому);

нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

После отказа представители ТЦК должны зафиксировать этот факт.

Напомним, ранее мы писали о том, когда вручение повестки считается незаконным.

Также мы рассказывали о видах повесток и чем они отличаются.