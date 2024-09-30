Военный учет — какую личную информацию гражданин должен предоставлять в ТЦК

Какую информацию о себе военнообязанные должны сообщать в ТЦК
Все военнообязанные граждане должны уведомлять ТЦК обо всех изменениях в месте проживания, семейном положении или после смены телефонов или электронной почты. На это закон отводит семь календарных дней.
Об этом рассказал начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.
Семь дней на сообщение
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные граждане имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования.
В частности, они должны сообщать обо всех изменениях, произошедших в их жизни.
На уведомление закон предоставляет семь календарных дней.
О каких изменениях следует сообщать в ТЦК
Речь идет о следующих изменениях:
- семейного положения;
- места жительства (пребывания);
- номеров связи;
- адреса электронной почты;
- образования;
- места работы;
- должности;
- состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или смена группы инвалидности).
В случае отсутствия сообщения о таких изменениях военнообязанного могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафом.
Напомним, мы ранее писали о том, почему в Украине мужчины, обновившие данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы.
В реестр "Оберіг" автоматически подтянутся данные о тех, кто никогда не был в ТЦК.
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