Военный учет — какую личную информацию гражданин должен предоставлять в ТЦК

Проверка данных военнообязанных на улице. Фото: скриншот с видеозаписи на YouTube

Все военнообязанные граждане должны уведомлять ТЦК обо всех изменениях в месте проживания, семейном положении или после смены телефонов или электронной почты. На это закон отводит семь календарных дней.

Об этом рассказал начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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Семь дней на сообщение

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные граждане имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования.

В частности, они должны сообщать обо всех изменениях, произошедших в их жизни.

На уведомление закон предоставляет семь календарных дней.

О каких изменениях следует сообщать в ТЦК

Речь идет о следующих изменениях:

семейного положения;

места жительства (пребывания);

номеров связи;

адреса электронной почты;

образования;

места работы;

должности;

состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или смена группы инвалидности).

В случае отсутствия сообщения о таких изменениях военнообязанного могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафом.

Напомним, мы ранее писали о том, почему в Украине мужчины, обновившие данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы.

В реестр "Оберіг" автоматически подтянутся данные о тех, кто никогда не был в ТЦК.