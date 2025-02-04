За невиконання правил обліку військовозобов'язаних можуть оштрафувати на десятки тисяч гривень

Засмучений молодик за ноутбуком. Фото: pexels.com

На території України діє загальна мобілізація та воєнний стан, що передбачає обов'язкове дотримання правил військового обліку всіма громадянами, які підлягають призову. Невиконання цих правил тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

Видання Telegraf пояснює нюанси отримання та оплати штрафів.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1487, військовозобов'язані громадяни зобов'язані: перебувати на військовому обліку, з'являтися за викликом до ТЦК, негайно повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану чи працевлаштування.

Невиконання цих обов'язків може призвести до накладення штрафу. Розмір штрафу залежить від статусу особи:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Штраф можна сплатити онлайн через банківські додатки або в відділенні банку. У разі несвоєчасної оплати штраф подвоюється та передається до виконавчої служби. При подальшому ігноруванні може бути застосовано примусове стягнення коштів з банківських рахунків, а при сумах понад 160 000 гривень — навіть конфіскація майна.

Перевірити наявність штрафів можна через Opendatabot (платна послуга), в застосунку "Дія", на сайті Єдиного реєстру боржників (безплатно).

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто з військових має право на винагороду розміром 50 000 гривень щомісяця.

Додамо, ми писали про те, які три підстави є для щомісячних виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.