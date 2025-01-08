Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати військовим — хто має право на 50 000 щомісяця arrow

Виплати військовим — хто має право на 50 000 щомісяця

8 січня 2025 06:09
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати для військовослужбовців - за що нараховують винагороду розміром 50 тисяч гривень
Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду розміром 50 тисяч гривень. Ця винагорода виплачується тим військовим, які служать у складі органів військового управління та в штабах.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Додаткові виплати для військовослужбовців

Військовослужбовці мають право на цілу низку щомісячних виплат — як основних, так і додаткових.

Базові щомісячні додаткові винагороди відрізняються за розміром — 30, 50 і 100 тисяч гривень на місяць.

За що виплачують 50 тисяч

Додаткова винагорода розміром 50 тисяч гривень виплачується тим військовослужбовцям, які проходять службу у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання (ОСУ) військ — і виконують бойові чи спеціальні завдання.

Йдеться про ті пункти управління ОСУ, які, зокрема, здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про три підстави, які надають можливість виплачувати військовим винагороду розміром 30 тис. грн.

Додамо, ми повідомляли, чи отримують військові виплати за невикористані дні відпустки.

виплати ЗСУ гроші військові військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:03 Зустріч "Рамштайн" — у Пентагоні назвали ключові питання

08:02 Чоловік подав до суду через штраф від ТЦК — яке рішення ухвалили

08:00 Авіакатастрофа рейсу PS752 МАУ — розслідування та вироки

08:00 Фіндопомога УВКБ ООН у січні — хто отримає 10,8 тис. грн

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:30 Сім днів для оновлення даних у ТЦК — що загрожує порушникам

07:25 Вивели на відновлення — які виплати надаються воїнам

07:01 ПриватБанк звернувся до клієнтів з проханням — що треба зробити

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

Ексклюзив

06:32 Зник безвісти у першому ж бою, — історія військового із 47-ї ОМБ

08:03 Зустріч "Рамштайн" — у Пентагоні назвали ключові питання

08:02 Чоловік подав до суду через штраф від ТЦК — яке рішення ухвалили

08:00 Авіакатастрофа рейсу PS752 МАУ — розслідування та вироки

08:00 Фіндопомога УВКБ ООН у січні — хто отримає 10,8 тис. грн

07:30 Сім днів для оновлення даних у ТЦК — що загрожує порушникам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:25 Вивели на відновлення — які виплати надаються воїнам

07:01 ПриватБанк звернувся до клієнтів з проханням — що треба зробити

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

Ексклюзив

06:32 Зник безвісти у першому ж бою, — історія військового із 47-ї ОМБ

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем