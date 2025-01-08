Виплати для військовослужбовців - за що нараховують винагороду розміром 50 тисяч гривень

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду розміром 50 тисяч гривень. Ця винагорода виплачується тим військовим, які служать у складі органів військового управління та в штабах.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці мають право на цілу низку щомісячних виплат — як основних, так і додаткових.

Базові щомісячні додаткові винагороди відрізняються за розміром — 30, 50 і 100 тисяч гривень на місяць.

За що виплачують 50 тисяч

Додаткова винагорода розміром 50 тисяч гривень виплачується тим військовослужбовцям, які проходять службу у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання (ОСУ) військ — і виконують бойові чи спеціальні завдання.

Йдеться про ті пункти управління ОСУ, які, зокрема, здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про три підстави, які надають можливість виплачувати військовим винагороду розміром 30 тис. грн.

Додамо, ми повідомляли, чи отримують військові виплати за невикористані дні відпустки.