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Виплати військовим за невикористані дні відпустки — коли можливо

11 листопада 2024 15:24
Володимир Мололкін - редактор
Компенсації для військовослужбовців — коли можна отримати виплати за невикористану відпустку
Гроші у кишені військової форми. Фото: Depositphotos
Володимир Мололкін - редактор

Відповідно до обставин, українські військові мають право на додаткові виплати та компенсації за виконання своїх службових обов’язків. Держава компенсуватиме гроші бійцям, які не використали щорічну або додаткову відпустку.

Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

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Як військовий може отримати компенсацію за невикористану відпустку

Передбачено запровадження компенсаційної виплати за невикористані дні відпустки у разі звільнення з військової служби. Зокрема за минулі роки, а також щорічної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або неповнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи, та додаткової відпустки.

Крім того, звільнення з військової служби за віком, станом здоров’я, безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, скороченням штатів або організаційними заходами також передбачає компенсаційні виплати.

Згідно з даними, члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців також отримають компенсацію за дні щорічної основної відпустки або додаткової відпустки, які вони не використали.

Як звернутися за отриманням компенсації

Військовослужбовець, який звільняється зі служби, щоб отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, має подати відповідний рапорт на ім'я командира військової частини, у якому зазначається:

  • дата звільнення з військової служби;
  • кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік;
  • підстава звільнення з військової служби;
  • норма закону, що передбачає таку компенсацію.

Звільненим з військової служби строковикам надається відстрочка на 12 місяців від мобілізації. Але вони можуть повернутися на службу за власним бажанням, повторно уклавши контракт.

Нагадаємо, згідно зі словами військового Кирила Сазонова, рядові та молодші сержанти Збройних сил отримують приблизно 20 тисяч гривень заробітної плати. Крім того, існують додаткові виплати, які залежать від бойових умов.

Також ми писали, що військовослужбовці, які отримали травми, поранення або захворіли, можуть бути зараховані до розпорядження командиром військової частини. Таким військовим також надається грошове забезпечення.

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