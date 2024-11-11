Компенсации для военнослужащих — когда можно получить выплаты за неиспользованный отпуск

Деньги в кармане военной формы. Фото: Depositphotos

Согласно обстоятельствам, украинские военные имеют право на дополнительные выплаты и компенсации за исполнение своих служебных обязанностей. Государство будет компенсировать деньги бойцам, не использовавшим ежегодный или дополнительный отпуск.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц".

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Как военный может получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Предусмотрено введение компенсационной выплаты за неиспользованные дни отпуска при увольнении с военной службы. В частности за прошлые годы, а также за ежегодный основной (дополнительный) отпуск военнослужащим, имеющим детей или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы A I группы, и за дополнительный отпуск.

Кроме того, увольнение с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, непосредственным подчинением близкому лицу, сокращению штатов или организационным мерам также предусматривает компенсационные выплаты.

Согласно данным, члены семей погибших или умерших военнослужащих также получат компенсацию за дни ежегодного основного отпуска или дополнительного отпуска, которые они не использовали.

Как обратиться за получением компенсации

Военнослужащий, увольняемый со службы, чтобы получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, должен подать соответствующий рапорт на имя командира воинской части, в котором указывается:

дата увольнения с военной службы;

количество дней неиспользованного дополнительного отпуска за каждый год;

основание увольнения с военной службы;

норма закона, предусматривающая такую компенсацию.

Уволенным с военной службы срочникам предоставляется отсрочка на 12 месяцев от мобилизации. Но они могут вернуться на службу по собственному желанию, повторно заключив контракт.

Напомним, по словам военного Кирилла Сазонова, рядовые и младшие сержанты Вооруженных сил получают примерно 20 тысяч гривен заработной платы. Кроме того, существуют дополнительные выплаты, зависящие от боевых условий.

Также мы писали, что военнослужащие, получившие травмы, ранения или заболевшие, могут быть причислены к распоряжению командиром воинской части. Таким военным также предоставляется денежное довольствие.