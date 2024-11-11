Грошове забезпечення військовослужбовців зарахованих у розпорядження командира — як отримати виплати

Гроші у військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Командир військової частини має право ухвалювати рішення про зарахування військовослужбовців у розпорядження, якщо вони отримали травми, поранення, захворіли. Попри це, таким військовим також передбачене грошове забезпечення.

Про це повідомляє портал для військових від Міноборони "Турбота".

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Що означає зарахування в розпорядження командира

Зарахування в розпорядження, або ще так зване "виведення поза штат" означає закріплення військовослужбовців за військовою частиною для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби. Йдеться про тих військових, які не можуть через певні обставини виконувати обов'язки військової служби, але попри це водночас не можуть звільнитися.

Це регулюється пунктом 116 Указу Президента України "Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України" від 10.12.2008 №1153\2008.

Отже, рішення про виведення військовослужбовця в розпорядження командира може бути прийняте:

якщо військовослужбовець був визнаний військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби. В такому випадку, рішення щодо виведення військовослужбовця в розпорядження командира може бути прийняте до звільнення з військової служби військовослужбовця (якщо ВЛК визнало його непридатним до в\с) або до переміщення на посаду, яка відповідає рівню здоров’я військовослужбовця (якщо ВЛК визнало його обмежено придатним);

якщо військовослужбовець перебуває на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період.

В такому випадку, військовослужбовець може бути у розпорядженні командир до його\її повернення на службу.

Які виплати має право отримати військовослужбовець, якого зарахували у розпорядження командира військової частини

упродовж двох місяців після зарахування у розпорядження військовому буде виплачуватись грошове забезпечення за останньою займаною посадою у повному обсязі;

після перебування у розпорядженні понад два місяці та до закінчення перебування в розпорядженні військовослужбовцю буде виплачуватись оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (абзац 5 пункту 2 частини 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" від 28.06.2023 №3161-ІХ).

Чи зупиняють виплати на час лікування

Якщо військовослужбовець лікується у зв'язку з пораненням, яке він отримав під час захисту Батьківщини, то навіть перебуваючи на стаціонарному лікуванні чи відпустки понад двох місяців, йому все одно виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн та щомісячне грошове забезпечення в розмірі, яке раніше військовий отримував за останньою займаною посадою до зарахування в розпорядження.

Нагадаємо, ми пояснювали, хто з військовослужбовців має право на виплати в листопаді у 30 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що військовослужбовці мають право на отримання соціальних гарантій та розповіли, як діяти у випадку порушення їх надання.