Доплати військовим у листопаді - хто в ЗСУ отримує доплати

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Частина військовослужбовців ЗСУ має право на додаткові щомісячні доплати на суму до 30 тисяч гривень. Такі доплати отримуватимуть, зокрема, військові, які займаються протиповітряним прикриттям об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Доплати військовослужбовцям

Військовослужбовці Збройних сил України отримують щомісячні доплати за виконання бойових завдань у зоні військових дій.

Ті військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ, отримують щомісячну доплату у розмірі 30 тисяч гривень.

Хто отримуватиме 30 тисяч на місяць

Крім того, доплату у розмірі 30 тисяч гривень отримують ще кілька категорій військовослужбовців — зокрема, ті, хто виконують бойові завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Також 30-тисячна доплата належить військовослужбовцям, які виконують завдання із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних дій.

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