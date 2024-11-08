Доплаты военным в ноябре – кто в ВСУ получает доплаты

Выплаты военным в ноябре — кто будет получать 30 тысяч
Часть военнослужащих ВСУ имеет право на дополнительные ежемесячные доплаты до 30 тысяч гривен. Такие доплаты будут получать, в частности, военные, занимающиеся противовоздушным прикрытием объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Доплаты военнослужащим
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают ежемесячные доплаты за выполнение боевых задач в зоне военных действий.
Те военные, которые выполняют боевые или специальные задания в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск, получают ежемесячную доплату в размере 30 тысяч гривен.
Кто будет получать 30 тысяч в месяц
Кроме того, доплату в размере 30 тысяч гривен получают еще несколько категорий военнослужащих — в частности те, кто выполняет боевые задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры.
Также 30-тысячная доплата полагается военнослужащим, выполняющим задачи по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства, непосредственно в районах ведения военных действий.
Напомним, мы писали ранее, какое минимальное денежное довольствие военных будет в ноябре.
Также мы сообщили об изменениях в доплатах военнослужащим ВСУ.
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