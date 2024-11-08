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Выплаты военным в ноябре — кто будет получать 30 тысяч

8 ноября 2024 05:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Доплаты военным в ноябре – кто в ВСУ получает доплаты
Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Часть военнослужащих ВСУ имеет право на дополнительные ежемесячные доплаты до 30 тысяч гривен. Такие доплаты будут получать, в частности, военные, занимающиеся противовоздушным прикрытием объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают ежемесячные доплаты за выполнение боевых задач в зоне военных действий.

Те военные, которые выполняют боевые или специальные задания в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск, получают ежемесячную доплату в размере 30 тысяч гривен.

Кто будет получать 30 тысяч в месяц

Кроме того, доплату в размере 30 тысяч гривен получают еще несколько категорий военнослужащих — в частности те, кто выполняет боевые задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры.

Также 30-тысячная доплата полагается военнослужащим, выполняющим задачи по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства, непосредственно в районах ведения военных действий.

Напомним, мы писали ранее, какое минимальное денежное довольствие военных будет в ноябре.

Также мы сообщили об изменениях в доплатах военнослужащим ВСУ.

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