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Виплати в ЗСУ — яке мінімальне грошове забезпечення в листопаді

5 листопада 2024 10:26
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати військових — які мінімальні виплати в армії у листопаді
Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українським військовослужбовцям держава гарантує мінімальне грошове забезпечення та різноманітні доплати, які перевищують 100 тис. гривень. Відомо, на які базові суми можуть розраховувати бійці у листопаді 2024 року.

Питання надання виплат військовим регулює наказ Міністерства оборони №260.

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Мінімальний розмір грошового забезпечення у листопаді

Так, у наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам" та інших нормативних актах прописана кожна зі складових грошового забезпечення.

Водночас розміри преміювання прописані в окремих телеграмах Міністерства оборони. Зокрема, у 2024 році діють норми, затверджені телеграмою №183/уд від 16 січня цього року.

У листопаді мінімальне щомісячне грошове забезпечення військових залишиться незмінним і становитиме 19,679 тис. грн. Проте розмір може бути й іншим, залежно від обставин.

Як пише видання NV, посилаючись на заступника керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад Збройних сил, мінімальне грошове забезпечення для бійців Сухопутних військ на штатній посаді з мінімальним тарифним розрядом складається з:

  • посадового окладу за першим тарифним розрядом — 2,47 тис. гривень;
  • окладу за військовим званням — 530 гривень;
  • надбавки за особливості проходження військової служби 65% — 1,95 тис. гривень;
  • премії (перший тарифний розряд, вислуга років — менше одного року) — 15,635 тис. гривень;
  • індексації — нараховується з вересня поточного року (за серпень), становить 130,2 гривні.

Отже, якщо у військового відсутні утримання та стягнення, то загальний розмір мінімальної нарахованої суми за місяць має становити 20,715 тис. гривень.

При цьому з військових не стягується податок на доходи фізосіб, проте утримують військовий збір у 1,5%. Хоч після ухвалення парламентом податкових змін у жовтні цього року він сягнув 5%, ця норма не стосуватиметься виплат в ЗСУ.

Таким чином, військовим мають виплачувати щонайменше 20,4 тис. гривень, коли з 20,715 тис. гривень мінімального грошового забезпечення вирахувано 1,5% військового збору.

Коли бійцям виплачують грошове забезпечення

Згідно з чинним законодавством, виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється до 20 числа місяця, що йде за місяцем нарахування.

Так, у листопаді надійде грошове забезпечення за жовтень. Як правило, термін виплат різниться залежно від розміру та специфіки військової частини, проте левова частка військових частин здійснює нарахування щомісячних виплат у період з 5 та 15 числа.

Що ще варто знати

Нагадаємо, розмір зарплати військових ЗСУ перш за все залежить від обійманих ним посад. Крім того, вагоме значення має військове звання солдата чи офіцера.

Раніше ми писали, що українським бійцям та їхнім родинам держава на центральному та місцевому рівні гарантує різні програми фінансової підтримки. Зокрема, у Київській області  виплачують до 60 тис. гривень допомоги.

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