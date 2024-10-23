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Допомога бійцям та родинам — де в Україні виплачують до 60 тис. грн

23 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога бійцям та родинам до 60 тис. грн — де доступні виплати у 2024 році
Українські військові. Фото: GeneralStaff
Ксенія Симонова - Редактор

Українським захисникам та їхнім родинам держава на центральному та місцевому рівні гарантує різноманітні програми фінансової підтримки. Зокрема, у Київській області бійцям та їхнім рідним виплачують до 60,6 тис. гривень допомоги.

Про це розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

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Як зазначають в адміністрації, попри обмежені можливості, місцева влада знаходить додаткові ресурси для забезпечення фінансової підтримки від області захисників, ветеранів та родин загиблих.

У КОВА наголошують, що не залишають військових та членів родин загиблих захисників з їхніми проблемами, надаючи допомогу постійну та комплексну.

У 2024 році для бійців з Київщини виділили понад 165 млн грн на фінансову підтримку. Так, військові, ветерани та родини загиблих бійців мають право на виплати. Максимальна сума грошової допомоги становить 60,6 тис. гривень.

Також Київською областю передбачене компенсування витрат на купівлю ліків, яких немає у списку Національного переліку основних лікарських засобів, лікування у реабілітаційних закладах та санаторіях для захисників та членів загиблих військових.

Суми допомоги для військових у 2024 році

Порівняно з минулим роком сума фінансування допомоги зросла практично удвічі. Йдеться про такі виплати:

  • 45,4 тис. гривень — одноразова допомога родинам загиблих захисників та родинам Героїв Небесної Сотні (щорічна);
  • 60,6 тис. гривень — допомога захисникам та захисницям, які мають інвалідність першої групи (одноразова);
  • 45,4 тис. гривень — допомога захисникам та захисницям, які мають інвалідність другої групи (одноразова);
  • 30,2 тис. гривень — допомога захисникам та захисницям, які мають інвалідність третьої групи (одноразова);
  • 6 тис. гривень — виплати дітям, один з батьків яких загинув, захищаючи Батьківщину та дітям Героїв Небесної Сотні (щомісячні);
  • 9 тис. гривень — дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, один з батьків яких загинув, захищаючи країну (щомісячні).

Що ще варто знати

Нагадаємо, розмір зарплати військовослужбовців ЗСУ перш за все залежить від займаних ним посад. Крім того, важливе значення має військове звання солдата чи офіцера.

Також ми писали, що Кабінет міністрів змінив порядок фінансової виплати членам загиблих сімей військових та поліцейських. Йдеться про гроші за невикористані дні відпусток.

виплати грошова допомога матеріальна допомога фінанси гроші

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