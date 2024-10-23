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Помощь бойцам и семьям — где в Украине выплачивают до 60 тыс. грн

23 октября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь бойцам и семьям до 60 тыс. грн — где доступны выплаты в 2024 году
Украинские военные. Фото: GeneralStaff
Ксения Симонова - Редактор

Украинским защитникам и их семьям государство на центральном и местном уровне гарантирует различные программы финансовой поддержки. В частности, в Киевской области бойцам и их родным выплачивают до 60,6 тыс. гривен помощи.

Об этом рассказали в Киевской областной военной администрации.

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Как отмечают в администрации, несмотря на ограниченные возможности, местные власти находят дополнительные ресурсы для обеспечения финансовой поддержки от области защитников, ветеранов и семей погибших.

В КОВА отмечают, что не оставляют военных и членов семей погибших защитников с их проблемами, оказывая помощь постоянную и комплексную.

В 2024 году для бойцов из Киевщины было выделено более 165 млн гривен на финансовую поддержку. Так, военные, ветераны и семьи погибших бойцов имеют право на выплаты. Максимальная сумма денежного пособия составляет 60,6 тыс. гривен.

Также Киевской областью предусмотрена компенсация расходов на покупку лекарств, отсутствующих в списке Национального перечня основных лекарственных средств, лечение в реабилитационных учреждениях и санаториях для защитников и членов погибших военных.

Суммы пособия для военных в 2024 году

По сравнению с прошлым годом, сумма финансирования помощи выросла практически вдвое. Речь идет о таких выплатах:

  • 45,4 тыс. гривен — единовременная помощь семьям погибших защитников и семьям Героев Небесной Сотни (ежегодная);
  • 60,6 тыс. гривен — помощь защитникам и защитницам, имеющим инвалидность первой группы (одноразовая);
  • 45,4 тыс. гривен — помощь защитникам и защитницам, имеющим инвалидность второй группы (одноразовая);
  • 30,2 тыс. гривен — помощь защитникам и защитницам, имеющим инвалидность третьей группы (одноразовая);
  • 6 тыс. гривен — выплаты детям, один из родителей которых погиб, защищая Родину и детям Героев Небесной Сотни (ежемесячные);
  • 9 тыс. гривен — детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, один из родителей которых погиб, защищая страну (ежемесячные).

Что еще стоит знать

Напомним, размер зарплаты военнослужащих ВСУ прежде всего зависит от занимаемых им должностей. Кроме того, важное значение имеет воинское звание солдата или офицера.

Также мы писали, что Кабинет Министров изменил порядок финансовой выплаты членам погибших семей военных и полицейских. Речь идет о деньгах за неиспользованные дни отпусков.

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