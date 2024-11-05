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Выплаты в ВСУ — какое минимальное денежное довольствие в ноябре

5 ноября 2024 10:26
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты военных — какие минимальные выплаты в армии в ноябре
Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинским военнослужащим государство гарантирует минимальное денежное довольствие и разнообразные доплаты, превышающие 100 тыс. гривен. Известно, на какие базовые суммы могут рассчитывать бойцы в ноябре 2024 года.

Вопрос предоставления выплат военным регулирует приказ Министерства обороны №260.

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Минимальный размер денежного довольствия в ноябре

Так, в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" и других нормативных актах прописана каждая из составляющих денежного довольствия.

В то же время размеры премирования прописаны в отдельных телеграммах Министерства обороны. В частности, в 2024 году действуют нормы, утвержденные телеграммой №183/уд от 16 января этого года.

В ноябре минимальное ежемесячное денежное довольствие военных составит 19,679 тыс. грн. Однако размер может быть и другим в зависимости от обстоятельств.

Как пишет издание NV, ссылаясь на заместителя руководителя финансово-экономической службы одной из бригад Вооруженных сил, минимальное денежное довольствие для бойцов Сухопутных войск на штатном посту с минимальным тарифным разрядом состоит из:

  • должностного оклада по первому тарифному разряду — 2,47 тыс. гривен;
  • оклада по воинскому званию — 530 гривен;
  • надбавки за особенности прохождения военной службы 65% — 1,95 тыс. гривен;
  • премии (первый тарифный разряд, выслуга лет — менее одного года) — 15,635 тыс. гривен;
  • индексации — начисляется с сентября текущего года (за август), составляет 130,2 гривны.

Следовательно, если у военного отсутствуют удержание и взыскание, то общий размер минимальной начисленной суммы за месяц должен составить 20,715 тыс. грн.

При этом с военных не взимается налог на доходы физлиц, однако удерживают военный сбор в 1,5%. Хотя после принятия парламентом налоговых изменений в октябре этого года он достиг 5%, эта норма не коснется выплат в ВСУ.

Таким образом, военным должны выплачивать не менее 20,4 тыс. гривен, когда из 20,715 тыс. гривен минимального денежного довольствия высчитано 1,5% военного сбора.

Когда бойцам выплачивают денежное довольствие

Согласно действующему законодательству, выплата денежного довольствия военнослужащим осуществляется до 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Так, в ноябре поступит денежное довольствие за октябрь. Как правило, срок выплат различается в зависимости от размера и специфики воинской части, однако львиная доля воинских частей осуществляет начисление ежемесячных выплат в период с 5 и 15 числа.

Что еще стоит знать

Напомним, размер зарплаты военных ВСУ прежде всего зависит от занимаемых ими должностей. Кроме того, важное значение имеет воинское звание солдата или офицера.

Ранее мы писали, что украинским бойцам и их семьям государство на центральном и местном уровне гарантирует разные программы финансовой поддержки. В частности, в Киевской области выплачивается до 60 тыс. гривен помощи.

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