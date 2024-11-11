Денежное обеспечение военнослужащих зачисленных в распоряжение командира — как получить выплаты

Как платят военным после зачисления в распоряжение командира
Командир воинской части вправе принимать решение о зачислении военнослужащих в распоряжение, если они получили травмы, ранения, заболели. Несмотря на это, таким военным также предусмотрено денежное довольствие.
Об этом сообщает портал для военных от Минобороны "Забота".
Что означает зачисление в распоряжение командира
Зачисление в распоряжение, или еще так называемый "вывод за штат" означает закрепление военнослужащих за воинской частью для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы. Речь идет о тех военных, которые не могут в силу определенных обстоятельств исполнять обязанности военной службы, но при этом одновременно не могут уволиться.
Это регулируется пунктом 116 Указа Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" от 10.12.2008 г. №1153\2008.
Следовательно, решение о выводе военнослужащего в распоряжение командира может быть принято:
- если военнослужащий был признан военно-врачебной комиссией непригодным или ограниченно пригодным к военной службе. В таком случае, решение о выводе военнослужащего в распоряжение командира может быть принято до увольнения с военной службы военнослужащего (если ВЛК сочло его непригодным к в\с) или к перемещению на должность, соответствующую уровню здоровья военнослужащего (если ВЛК сочло его ограниченно пригодным);
- если военнослужащий находится на длительном излечении в связи с полученным ранением или болезнью, полученной в особый период.
В таком случае, военнослужащий может находиться командир до его возвращения на службу.
Какие выплаты имеет право получить военнослужащий, зачисленный в распоряжение командира воинской части
- в течение двух месяцев после зачисления в распоряжение военнослужащему будет выплачиваться денежное довольствие по последней занимаемой должности в полном объеме;
- после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении военнослужащему будет выплачиваться оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен (абзац 5 пункта 2 части 2 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения" от 28.06.2023 №3161-ІХ).
Останавливают ли выплаты на время лечения
Если военнослужащий лечится в связи с ранением, которое он получил во время защиты Родины, то даже находясь на стационарном лечении или отпуске более двух месяцев, ему все равно будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн и ежемесячное денежное довольствие в размере, который ранее военный получал по последней занимаемой должности до зачисления в распоряжение.
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