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Как платят военным после зачисления в распоряжение командира

11 ноября 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Денежное обеспечение военнослужащих зачисленных в распоряжение командира — как получить выплаты
Деньги у военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Командир воинской части вправе принимать решение о зачислении военнослужащих в распоряжение, если они получили травмы, ранения, заболели. Несмотря на это, таким военным также предусмотрено денежное довольствие.

Об этом сообщает портал для военных от Минобороны "Забота".

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Что означает зачисление в распоряжение командира

Зачисление в распоряжение, или еще так называемый "вывод за штат" означает закрепление военнослужащих за воинской частью для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы. Речь идет о тех военных, которые не могут в силу определенных обстоятельств исполнять обязанности военной службы, но при этом одновременно не могут уволиться.

Это регулируется пунктом 116 Указа Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" от 10.12.2008 г. №1153\2008.

Следовательно, решение о выводе военнослужащего в распоряжение командира может быть принято:

  • если военнослужащий был признан военно-врачебной комиссией непригодным или ограниченно пригодным к военной службе. В таком случае, решение о выводе военнослужащего в распоряжение командира может быть принято до увольнения с военной службы военнослужащего (если ВЛК сочло его непригодным к в\с) или к перемещению на должность, соответствующую уровню здоровья военнослужащего (если ВЛК сочло его ограниченно пригодным);
  • если военнослужащий находится на длительном излечении в связи с полученным ранением или болезнью, полученной в особый период.
    В таком случае, военнослужащий может находиться командир до его возвращения на службу.

Какие выплаты имеет право получить военнослужащий, зачисленный в распоряжение командира воинской части

  • в течение двух месяцев после зачисления в распоряжение военнослужащему будет выплачиваться денежное довольствие по последней занимаемой должности в полном объеме;
  • после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении военнослужащему будет выплачиваться оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен (абзац 5 пункта 2 части 2 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения" от 28.06.2023 №3161-ІХ).

Останавливают ли выплаты на время лечения

Если военнослужащий лечится в связи с ранением, которое он получил во время защиты Родины, то даже находясь на стационарном лечении или отпуске более двух месяцев, ему все равно будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн и ежемесячное денежное довольствие в размере, который ранее военный получал по последней занимаемой должности до зачисления в распоряжение.

Напомним, мы объясняли, кто из военнослужащих имеет право на выплаты в ноябре в 30 тысяч гривен.

Также напомним, что военнослужащие имеют право на получение социальных гарантий и рассказали, как поступать в случае нарушения их предоставления.

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