Допомога військовим при переїзді та на оренду житла — які виплати в ЗСУ

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

У Збройних Силах України військовослужбовці можуть отримати додаткові виплати при переїзді на нове місце служби ("підйомні"), а також компенсацію за оренду житла ("піднайом"). Виплати можна отримати за певних умов.

Про це розповідає АрміяInform.

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Компенсація за оренду житла

Компенсація за оренду житла на місці проходження служби виплачується, якщо військовослужбовець не має власного житла в цьому регіоні.

Процес оформлення компенсації може бути складним і затяжним, вимагаючи, зокрема, отримання необхідних довідок. Підставою для виплати є рапорт військовослужбовця та набір документів, встановлений постановою Кабміну № 450.

Якщо успішно пройти всі етапи оформлення, можна отримати досить значні суми компенсації. Для 2024 року розміри виплат наступні:

у Києві — 4560 гривень на місяць;

в обласних центрах — 3420 гривень;

в інших населених пунктах — 2280 гривень.

Для військових, у яких є троє і більше членів родини, розмір компенсації підвищується в півтора рази.

Допомога на переїзд

Підйомні надаються військовослужбовцям у разі переїзду до іншого населеного пункту через призначення на нову військову посаду, зарахування на навчання у військові навчальні заклади або навчальні центри з терміном навчання понад шість місяців, без збереження посади на попередньому місці служби, або у разі передислокації частини. Ця допомога також передбачена для тих, хто після завершення навчання в військових закладах призначений на посаду в іншій частині. Детальні умови надання підйомних визначено в Наказі Міністерства оборони № 45 за посиланням.

Підйомна допомога надається у вигляді місячного грошового забезпечення для військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення для кожного члена його сім'ї, який переїхав разом з ним. Крім того, виплачуються добові за кожен день перебування в дорозі для військовослужбовця та його родичів, що супроводжують його.

Підйомна допомога надається не більше ніж за два переїзди військовослужбовця протягом одного календарного року.

Підйомна допомога виплачується на підставі наказу командира військової частини, який оформлюється за результатами рапорту військовослужбовця. У наказі також вказується, чи є чоловік або дружина військовослужбовцями.

У разі необхідності командир може організувати перевірку інформації щодо переїзду членів сім’ї військовослужбовця.

Якщо і чоловік, і дружина служать у війську, кожен із них отримує підйомну допомогу на своєму новому місці служби, а виплати на членів сім’ї здійснюються з місячного грошового забезпечення одного з них.

Хто має право на підйомні та піднайомні

Ці виплати наразі доступні військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, а також офіцерам, призначеним на службу.

Мобілізовані ж військовослужбовці не мають права на підйомну допомогу. Це може стати одним із мотиваційних чинників для тих, хто розглядає можливість підписання контракту зі Збройними Силами України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, контрактна служба у ЗСУ надає певні переваги. Однією з головних є можливість добровільно вступити до війська з вибором підрозділу та посади. Також існують заохочувальні стимули для контрактників, зокрема, одноразова виплата при укладанні контракту.

Ми також писали, що військовослужбовці ЗСУ мають право на одноразову допомогу при звільненні зі Збройних сил України за станом здоров’я. Але ця допомога виплачується не усім українським військовим.