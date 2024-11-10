Помощь военным при переезде и аренде жилья — какие выплаты в ВСУ

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Вооруженных Силах Украины военнослужащие могут получить дополнительные выплаты при переезде на новое место службы ("подъемные"), а также компенсацию за аренду жилья ("поднаем"). Выплаты можно получить при определенных условиях.

Об этом рассказывает АрмияInform.

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Компенсация за аренду жилья

Компенсация за аренду жилья на месте прохождения службы выплачивается, если у военнослужащего нет собственного жилья в этом регионе.

Процесс оформления компенсации может быть затруднительным и сложным, требуя, в частности, получения необходимых справок. Основанием для выплаты является рапорт военнослужащего и набор документов, установленный постановлением Кабмина №450.

Если успешно пройти все этапы оформления, то можно получить достаточно значительные суммы компенсации. Для 2024 года размеры выплат следующие:

в Киеве — 4560 гривен в месяц;

в областных центрах — 3420 гривен;

в других населенных пунктах — 2280 гривен.

Для военных, у которых трое и более членов семьи, размер компенсации повышается в полтора раза.

Пособие на переезд

Подъемные предоставляются военнослужащим в случае переезда в другой населенный пункт через назначение на новую военную должность, зачисление на обучение в военные учебные заведения или учебные центры со сроком обучения свыше шести месяцев без сохранения должности на предыдущем месте службы или в случае передислокации части. Эта помощь также предусмотрена для тех, кто после окончания учебы в военных учреждениях назначен на должность в другой части. Подробные условия предоставления подъемных определены в Приказе Министерства обороны №45 по ссылке.

Подъемная помощь предоставляется в виде месячного денежного довольствия для военнослужащего и 50% месячного денежного довольствия для каждого члена его семьи, переехавшего вместе с ним. Кроме того, выплачиваются суточные за каждый день пребывания в пути для сопровождающих его военнослужащего и его родственников.

Подъемная помощь предоставляется не более чем за два переезда военнослужащего в течение одного календарного года.

Подъемная помощь выплачивается из приказа командира воинской части, который оформляется по результатам рапорта военнослужащего. В приказе также указывается, есть ли муж или жена военнослужащими.

В случае необходимости командир может организовать проверку информации о переезде членов семьи военнослужащего.

Если и муж, и жена служат в армии, каждый из них получает подъемную помощь на своем новом месте службы, а выплаты на членов семьи производятся по месячному денежному обеспечению одного из них.

Кто имеет право на подъемные и подъемные

Эти выплаты доступны военнослужащим, которые проходят службу по контракту, а также офицерам, назначенным на службу.

Мобилизированные военнослужащие не имеют права на подъемную помощь. Это может стать одним из мотивационных факторов для тех, кто рассматривает возможность заключения контракта с Вооруженными Силами Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, контрактная служба в ВСУ предоставляет определенные преимущества. Одной из главных является возможность добровольно вступить в армию с выбором подразделения и должности. Также существуют поощрительные стимулы для контрактников, в частности, единовременная выплата при заключении контракта.

Мы также писали, что военнослужащие ВСУ имеют право на единовременную помощь при увольнении из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. Но это пособие выплачивается не всем украинским военным.