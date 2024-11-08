Грошова допомога військовим — кому вона надається, хто не отримає допомогу

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці ЗСУ мають право на одноразову допомогу при звільненні зі Збройних сил України за станом здоров’я. Але ця допомога виплачується не усім українським військовим.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Розмір одноразової допомоги

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні доплати та грошову допомогу.

Так, зокрема, під час звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я їм виплачується одноразова грошова допомога.

Розмір допомоги становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород.

Хто не отримує допомогу при звільненні

Втім, ця винагорода виплачується не усім військовим.

Так, не отримують її військовослужбовці строкової військової служби та військовослужбовці за призовом.

Нагадаємо, ми раніше писали, на лікування яких захворювань військовослужбовцям надається додаткова грошова допомога.

Додамо, ми повідомляли про три умови, за яких військовим виплачують гроші на оздоровлення.