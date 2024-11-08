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Единоразовая помощь — кто из военных ее не получит

8 ноября 2024 07:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Денежная помощь военным — кому она предоставляется, кто не получит помощь
Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие ВСУ имеют право на единовременную помощь при увольнении из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. Но это пособие выплачивается не всем украинским военным.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Размер единовременной помощи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на всевозможные доплаты и денежную помощь.

Так, в частности, при увольнении из рядов ВСУ по состоянию здоровья им выплачивается единовременная денежная помощь.

Размер пособия составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

Кто не получает помощь при увольнении

Впрочем, это вознаграждение выплачивается не всем военным.

Так, не получают ее военнослужащие срочной военной службы и военнослужащие по призыву.

Напомним, мы ранее писали о том, на лечение каких заболеваний военнослужащим предоставляется дополнительная денежная помощь.

Добавим, мы сообщали о трех условиях, при которых военным выплачивают деньги на оздоровление.

военнослужащие материальная помощь ВСУ военные увольнение

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