Гроші на оздоровлення — за яких умов бійці отримають виплату

Українські військові. Фото: armyinform

В Україні військовослужбовці Збройних сил мають право на додаткову виплату один раз на рік — грошову допомогу на оздоровлення, яку надають на період відпустки. Проте є варіанти, як отримати виплату, продовжуючи працювати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Читайте також:

Оздоровчі виплати бійцям ЗСУ

"Оздоровчими" називають щорічну допомогу, яку надають всім військовослужбовцям у розмірі суми грошового забезпечення. Тобто йдеться фактично про 13-ту заробітну плату. Отримати такі кошти військові можуть у будь-який зручний для себе час. Гроші надають окремо від відпускних.

Право на допомогу мають військовослужбовці:

офіцерського складу;

особи рядового складу;

сержантського складу;

старшинського складу.

Проте такі виплати не передбачені для військовослужбовців строкової військової служби.

Як правило, оздоровчі виплати можуть надавати за різних обставин. Це може бути допомога на оздоровлення військовим, звільненим зі служби, які мали право на неї, однак протягом року цим правом не скористались. Підставою для виплати є наказ командира частини, відповідно до якого військового виключають зі списків особового складу.

Три умови отримання виплат на вибір

За інформацією відомства, є три різні варіанти виплати фінансової допомоги на оздоровлення.

Згідно з першим, виплату здійснюють тоді, коли військовослужбовець пішов у щорічну основну відпустку на повну тривалість.

Відповідно до другого, щорічну відпустку військового розділено на дві частини. Гроші на оздоровлення виплачують у другу частину щорічної основної відпустки (зокрема, в дозволених випадках за невикористану відпустку за попередні роки).

Згідно з третім, надають кошти військовому, який взагалі не йде у відпустку, на підставі наказу командира частини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мобілізованим військовим передбачена одноразова грошова допомога під час укладення першого контракту. Відомо, які діють правила та розмір допомоги.

Також повідомлялося, виплата одноразової винагороди у 70 тис. грн призначена для бійці, які беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника. Кошти нараховують за кожні 30 днів служби.