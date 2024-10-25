Деньги на оздоровление — при каких условиях бойцы получат выплату

Украинские военные. Фото: armyinform

В Украине военнослужащие Вооруженных сил имеют право на дополнительную выплату один раз в год — денежную помощь на оздоровление, оказываемую на период отпуска. Однако есть варианты, как получить выплату, продолжая работать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Оздоровительные выплаты бойцам ВСУ

"Оздоровительными" называют ежегодную помощь, оказываемую всем военнослужащим в размере суммы денежного довольствия. То есть речь идет фактически о 13-й заработной плате. Получить такие средства военные могут в любое удобное для себя время. Деньги предоставляются отдельно от отпускных.

Право на помощь имеют военнослужащие:

офицерского состава;

лица рядового состава;

сержантского состава;

старшинского состава.

Однако такие выплаты не предусмотрены для военнослужащих срочной службы.

Как правило, оздоровительные выплаты могут предоставляться при разных обстоятельствах. Это может быть помощь на оздоровление военным, уволенным со службы, которые имели право на нее, однако в течение года этим правом не воспользовались. Основанием для выплаты является приказ командира части, согласно которому военного исключают из списков личного состава.

Три условия получения выплат по выбору

По информации ведомства, есть три разных варианта выплаты финансовой помощи на оздоровление.

Согласно первому, выплату производят тогда, когда военнослужащий ушел в ежегодный основной отпуск на полную продолжительность.

Согласно второму, ежегодный отпуск военного разделен на две части. Деньги на оздоровление выплачивают во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности, в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за предыдущие годы).

Согласно третьему, предоставляют средства военному, который вообще не идут в отпуск, на основании приказа командира части.

Что еще стоит знать

Напомним, мобилизованным военным предусмотрена единовременная денежная помощь при заключении первого контракта. Известно, какие правила и размер помощи действуют.

Также сообщалось, что выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн предназначена для бойцов, участвующих в боевых действиях на передовой или выполняющих задачи в тылу противника. Денежные средства начисляют за каждые 30 дней службы.