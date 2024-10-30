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Перший контракт із ЗСУ — скільки платять військовим

30 жовтня 2024 17:28
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скільки платять рядовим, сержантам та офіцерам за перший контракт із ЗСУ
Складання Військової присяги. Фото: facebook.com/@KSP.ZSU
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Контрактна служба у ЗСУ надає певні переваги. Однією з головних є можливість добровільно вступити до війська з вибором підрозділу та посади. Також існують заохочувальні стимули для контрактників, зокрема, одноразова виплата при укладанні контракту.

Про те, скільки можна отримати і хто має на це право, розповідає АрміяInform.

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Розмір виплат

Зазначено, що одноразова допомога виплачується тільки при підписанні першого контракту із Збройними силами України. Її розмір визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. У 2024 році цей прожитковий мінімум становить 3028,00 грн, і саме він слугує базою для розрахунку суми виплати.

Наразі підписання контракту із ЗСУ передбачає виплату залежно від звання:

  • для рядового складу — вісім прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня року (3028 грн), що становить 24 224 грн;
  • для сержантського та старшинського складу — дев’ять прожиткових мінімумів, тобто 27 252 грн;
  • для офіцерів — десять прожиткових мінімумів, або 30 280 грн.

Хто може отримати кошти

Ця виплата надається військовим, які відповідають одному з таких критеріїв:

  • призначені на посади рядового складу з контрактом на 3 роки;
  • призначені на посади сержантського або старшинського складу з контрактом на 3 роки чи більше;
  • призначені на офіцерські посади з контрактом від 1 року і більше;
  • підписали контракт на 5 років або більше та обіймають посади сержантського чи старшинського складу, а також офіцерські посади після закінчення військових закладів вищої освіти за державним замовленням, за умови фактичного виконання службових обов’язків.

Виплата одноразової допомоги проводиться після того, як перший контракт набирає чинності, військовослужбовець призначається на посаду та офіційно розпочинає виконання службових обов’язків згідно з наказом командира.

Кому не виплачується допомога

Одноразова допомога не виплачується у наступних випадках:

  • військовослужбовцям рядового складу, які під час служби за контрактом підвищуються до сержантського чи старшинського складу;
  • військовим сержантського та старшинського складу, які під час дії контракту переходять на службу за контрактом офіцерського складу;
  • офіцерам, які під час кадрової служби підписують контракт;
  • при продовженні військової служби за новим контрактом;
  • у разі повторного прийняття на контрактну службу тих, хто вже звільнявся з військової служби за контрактом;
  • при укладанні контракту особами, звільненими з контрактної військової служби, іншими військовими формуваннями або службою в правоохоронних органах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують оплату у вигляді грошового забезпечення. Відомо, в яких числах бійці мають отримувати виплати та чому їх можуть затримати.

Також ми писали, що в 2024 році військовослужбовці за певних умов отримують додатково до основного окладу по 30 тисяч гривень щомісяця. Відомо, хто з бійців у листопаді зможе заробити більше.

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