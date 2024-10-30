Коли військові отримують зарплату та чому можуть затримувати виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

Українські військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують оплату у вигляді грошового забезпечення. Відомо, в яких числах бійці мають отримувати виплати.

Про те, як нараховується зарплатня військовим у 2024 році, в яких числах приходять гроші та чому затримують виплати українським бійцям, розповідають Факти ICTV.

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Як нараховують виплати військовим

Дія Кодексу законів про працю не поширюється на військовослужбовців, тому з ними не укладаються трудові договори. Права військових регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців визначається наступними факторами:

посадою;

військовим званням;

кваліфікацією;

тривалістю, інтенсивністю та умовами військової служби.

У 2024 році мінімальна зарплата для солдата становить 20 100 гривень, тоді як строковики отримують 6 000 гривень, курсанти військових училищ — 2 350 гривень, а інструктори мають доходи від 15 до 30 тисяч гривень.

Окрім цього, військовослужбовці можуть отримувати надбавки за специфіку проходження служби та режим секретності. Також передбачені доплати для тих, хто має вчений або науковий ступінь, а також почесні чи спортивні звання.

В умовах воєнного стану військовослужбовці отримують не лише щомісячне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди, які можуть становити 30, 50, 70 або 100 тисяч гривень.

Постанова Кабінету Міністрів України № 168 встановлює розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців на місяць:

30 тисяч гривень — для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у рамках забезпечення оборони України та захисту безпеки населення під час військової агресії Росії;

для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у рамках забезпечення оборони України та захисту безпеки населення під час військової агресії Росії; 50 тисяч гривень — для військових, що виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами;

для військових, що виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами; 70 тисяч гривень — одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або на території Росії за кожні 30 днів виконання таких завдань;

одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або на території Росії за кожні 30 днів виконання таких завдань; 100 тисяч гривень — для військовослужбовців, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через отриману контузію, травму чи каліцтво, а також для тих, хто потрапив у полон.

Усі зазначені надбавки виплачуються пропорційно до часу виконання бойових завдань. Таким чином, один день служби на передовій оцінюється приблизно у 3 тисячі гривень.

Премії, в свою чергу, залежать від ряду факторів, включаючи військове звання, посаду, тривалість та інтенсивність служби, а також рівень кваліфікації та секретності виконуваних обов'язків.

Коли військовим надходять виплати

Військовослужбовці зазвичай отримують свою оплату на банківську картку. Виплати здійснюються, подібно до того, як це роблять з найманими працівниками, у два етапи: спочатку виплачується аванс (з 5 по 15 число місяця), а потім основна сума (з 25 числа до початку наступного місяця). Проте точні терміни можуть варіюватися в залежності від військових частин та роду військ.

Чому можуть затримати виплати військовим

Затримка виплат військовослужбовцям може відбуватися з кількох причин:

Відсутність достатніх коштів у бюджеті.

Неналежно сформовані запити на виплату зарплати з боку військових частин.

Затримки в виплатах можуть виникати також через те, що до зарплати одразу включають додаткові виплати, пов’язані з участю у бойових діях чи перебуванням у зоні активних бойових дій. Це потребує часу на узгодження таких виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в 2024 році військовослужбовці за певних умов отримують додатково до основного окладу по 30 тис. гривень щомісяця. Відомо, хто з бійців у листопаді зможе заробити більше.

Ми також писали, що військовослужбовець ЗСУ, який отримав поранення, отримує цілу низку виплат. По-перше, це кошти за займані посади, які виплачуються протягом перебування у лікарні, до чотирьох місяців максимум. Крім того, пораненому військовому нараховується додаткова виплата в розмірі 100 тисяч гривень.