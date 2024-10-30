Когда военные получают зарплату и почему могут задерживать выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают оплату в виде денежного довольствия. Известно, в каких числах бойцы должны получать выплаты.

О том, как начисляется зарплата военным в 2024 году, в каких числах приходят деньги и почему задерживают выплаты украинским бойцам, рассказывают Факты ICTV.

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Как начисляют выплаты военным

Действие Кодекса законов о труде не распространяется на военнослужащих, поэтому с ними не заключаются трудовые договоры. Права военных регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Размер денежного довольствия военнослужащих определяется следующими факторами:

должностью;

воинским званием;

квалификацией;

продолжительностью, интенсивностью и условиями военной службы.

В 2024 году минимальная зарплата для солдата составляет 20 100 гривен, тогда как срочники получают 6 000 гривен, курсанты военных училищ — 2 350 гривен, а инструкторы имеют доходы от 15 до 30 тысяч гривен.

Кроме того, военнослужащие могут получать надбавки за специфику прохождения службы и режим секретности. Также предусмотрены доплаты для тех, кто имеет ученую или научную степень, а также почетные или спортивные звания.

В условиях военного положения военнослужащие получают не только ежемесячное денежное довольствие, но и дополнительные вознаграждения, которые могут составлять 30, 50, 70 или 100 тысяч гривен.

Постановление Кабинета Министров Украины № 168 устанавливает размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих в месяц:

30 тысяч гривен — для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в рамках обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения во время военной агрессии России;

для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в рамках обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения во время военной агрессии России; 50 тысяч гривен — для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 70 тысяч гривен — единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или на территории России за каждые 30 дней выполнения таких задач;

единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или на территории России за каждые 30 дней выполнения таких задач; 100 тысяч гривен — для военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию из-за полученной контузии, травмы или увечья, а также для попавших в плен.

Все указанные надбавки выплачиваются пропорционально времени выполнения боевых задач. Таким образом, один день службы на передовой оценивается примерно в 3 тысячи гривен.

Премии в свою очередь зависят от ряда факторов, включая воинское звание, должность, продолжительность и интенсивность службы, а также уровень квалификации и секретности исполняемых обязанностей.

Когда военным поступают выплаты

Военнослужащие обычно получают свою оплату на банковскую карту. Выплаты производятся, подобно тому, как это производят с наемными работниками, в два этапа: сначала выплачивается аванс (с 5 по 15 число месяца), а затем основная сумма (с 25 числа до начала следующего месяца). Однако точные сроки могут варьироваться в зависимости от воинских частей и рода войск.

Почему могут задержать выплаты военным

Задержка выплат военнослужащим может происходить по нескольким причинам:

Отсутствие достаточных денежных средств в бюджете.

Ненадлежащим образом сформированы запросы на выплату зарплаты со стороны воинских частей.

Задержки в выплатах могут возникать также из-за того, что в зарплату сразу включаются дополнительные выплаты, связанные с участием в боевых действиях или пребыванием в зоне активных боевых действий. Это требует времени на согласование таких выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году военнослужащие при определенных условиях получают дополнительно к основному окладу по 30 тысяч гривен ежемесячно. Известно, кто из бойцов в ноябре сможет заработать больше.

Мы также писали, что военнослужащий ВСУ, получивший ранение, получает целый ряд выплат. Во-первых, это средства за занимаемые должности, выплачиваемые в течение пребывания в больнице, до четырех месяцев максимум. Кроме того, раненому военному начисляется дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен.