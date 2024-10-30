Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Первый контракт с ВСУ — сколько платят военным arrow

Первый контракт с ВСУ — сколько платят военным

30 октября 2024 17:28
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сколько платят рядовым, сержантам и офицерам за первый контракт с ВСУ
Принесение Военной присяги. Фото: facebook.com/@KSP.ZSU
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Контрактная служба в ВСУ предоставляет определенные преимущества. Одной из главных является возможность добровольно вступить в армию с выбором подразделения и должности. Также существуют поощрительные стимулы для контрактников, в частности, единовременная выплата при заключении контракта.

О том, сколько можно получить и кто имеет на это право, рассказывает АрміяInform.

Читайте также:

Размер выплат

Отмечено, что единовременная помощь выплачивается только при подписании первого контракта с Вооруженными силами Украины. Ее размер определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. В 2024 году этот прожиточный минимум составляет 3 028,00 грн, и именно он служит базой для расчета суммы выплаты.

Подписание контракта с ВСУ предусматривает выплату в зависимости от звания:

  • для рядового состава — восемь прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года (3028 грн), что составляет 24 224 грн;
  • для сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов, то есть 27 252 грн;
  • для офицеров — десять прожиточных минимумов, или 30 280 грн.

Кто может получить деньги

Эта выплата предоставляется военным, соответствующим одному из следующих критериев:

  • назначены на должности рядового состава по контракту на 3 года;
  • назначены на должности сержантского или старшинского состава с контрактом на 3 года или больше;
  • назначены на офицерские должности по контракту от 1 года и более;
  • подписали контракт на 5 лет или более и занимают должности сержантского или старшинского состава, а также офицерские должности после окончания военных учреждений высшего образования по государственному заказу при условии фактического исполнения служебных обязанностей.

Выплата единовременного пособия производится после вступления в силу первого контракта, военнослужащий назначается на должность и официально начинает выполнение служебных обязанностей согласно приказу командира.

Кому не выплачивается помощь

Единовременное пособие не выплачивается в следующих случаях:

  • военнослужащим рядового состава, которые во время службы по контракту повышаются к сержантскому или старшинскому составу;
  • военным сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта переходят в службу по контракту офицерского состава;
  • офицерам, которые во время кадровой службы подписывают договор;
  • при продлении военной службы по новому контракту;
  • в случае повторного принятия на контрактную службу уже увольнявшихся с военной службы по контракту;
  • при заключении контракта лицами, уволенными из контрактной военной службы, другими военными формированиями или службой в правоохранительных органах.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают оплату в виде денежного довольствия. Известно, в каких числах бойцы получают выплаты и почему их могут задержать.

Также мы писали, что в 2024 году военнослужащие при определенных условиях получают дополнительно к основному окладу по 30 тысяч гривен в месяц. Известно, кто из бойцов в ноябре сможет заработать больше.

выплаты контракт военнослужащие деньги ВСУ финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:00 США ввели масштабные санкции против компаний, помогающих России

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

19:00 США ввели масштабные санкции против компаний, помогающих России

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы