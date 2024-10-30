Сколько платят рядовым, сержантам и офицерам за первый контракт с ВСУ

Принесение Военной присяги. Фото: facebook.com/@KSP.ZSU

Контрактная служба в ВСУ предоставляет определенные преимущества. Одной из главных является возможность добровольно вступить в армию с выбором подразделения и должности. Также существуют поощрительные стимулы для контрактников, в частности, единовременная выплата при заключении контракта.

О том, сколько можно получить и кто имеет на это право, рассказывает АрміяInform.

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Размер выплат

Отмечено, что единовременная помощь выплачивается только при подписании первого контракта с Вооруженными силами Украины. Ее размер определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. В 2024 году этот прожиточный минимум составляет 3 028,00 грн, и именно он служит базой для расчета суммы выплаты.

Подписание контракта с ВСУ предусматривает выплату в зависимости от звания:

для рядового состава — восемь прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года (3028 грн), что составляет 24 224 грн;

восемь прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года (3028 грн), что составляет 24 224 грн; для сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов, то есть 27 252 грн;

девять прожиточных минимумов, то есть 27 252 грн; для офицеров — десять прожиточных минимумов, или 30 280 грн.

Кто может получить деньги

Эта выплата предоставляется военным, соответствующим одному из следующих критериев:

назначены на должности рядового состава по контракту на 3 года;

назначены на должности сержантского или старшинского состава с контрактом на 3 года или больше;

назначены на офицерские должности по контракту от 1 года и более;

подписали контракт на 5 лет или более и занимают должности сержантского или старшинского состава, а также офицерские должности после окончания военных учреждений высшего образования по государственному заказу при условии фактического исполнения служебных обязанностей.

Выплата единовременного пособия производится после вступления в силу первого контракта, военнослужащий назначается на должность и официально начинает выполнение служебных обязанностей согласно приказу командира.

Кому не выплачивается помощь

Единовременное пособие не выплачивается в следующих случаях:

военнослужащим рядового состава, которые во время службы по контракту повышаются к сержантскому или старшинскому составу;

военным сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта переходят в службу по контракту офицерского состава;

офицерам, которые во время кадровой службы подписывают договор;

при продлении военной службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на контрактную службу уже увольнявшихся с военной службы по контракту;

при заключении контракта лицами, уволенными из контрактной военной службы, другими военными формированиями или службой в правоохранительных органах.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают оплату в виде денежного довольствия. Известно, в каких числах бойцы получают выплаты и почему их могут задержать.

Также мы писали, что в 2024 году военнослужащие при определенных условиях получают дополнительно к основному окладу по 30 тысяч гривен в месяц. Известно, кто из бойцов в ноябре сможет заработать больше.