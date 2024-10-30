Сколько платят рядовым, сержантам и офицерам за первый контракт с ВСУ

Первый контракт с ВСУ — сколько платят военным
Контрактная служба в ВСУ предоставляет определенные преимущества. Одной из главных является возможность добровольно вступить в армию с выбором подразделения и должности. Также существуют поощрительные стимулы для контрактников, в частности, единовременная выплата при заключении контракта.
О том, сколько можно получить и кто имеет на это право, рассказывает АрміяInform.
Размер выплат
Отмечено, что единовременная помощь выплачивается только при подписании первого контракта с Вооруженными силами Украины. Ее размер определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. В 2024 году этот прожиточный минимум составляет 3 028,00 грн, и именно он служит базой для расчета суммы выплаты.
Подписание контракта с ВСУ предусматривает выплату в зависимости от звания:
- для рядового состава — восемь прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года (3028 грн), что составляет 24 224 грн;
- для сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов, то есть 27 252 грн;
- для офицеров — десять прожиточных минимумов, или 30 280 грн.
Кто может получить деньги
Эта выплата предоставляется военным, соответствующим одному из следующих критериев:
- назначены на должности рядового состава по контракту на 3 года;
- назначены на должности сержантского или старшинского состава с контрактом на 3 года или больше;
- назначены на офицерские должности по контракту от 1 года и более;
- подписали контракт на 5 лет или более и занимают должности сержантского или старшинского состава, а также офицерские должности после окончания военных учреждений высшего образования по государственному заказу при условии фактического исполнения служебных обязанностей.
Выплата единовременного пособия производится после вступления в силу первого контракта, военнослужащий назначается на должность и официально начинает выполнение служебных обязанностей согласно приказу командира.
Кому не выплачивается помощь
Единовременное пособие не выплачивается в следующих случаях:
- военнослужащим рядового состава, которые во время службы по контракту повышаются к сержантскому или старшинскому составу;
- военным сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта переходят в службу по контракту офицерского состава;
- офицерам, которые во время кадровой службы подписывают договор;
- при продлении военной службы по новому контракту;
- в случае повторного принятия на контрактную службу уже увольнявшихся с военной службы по контракту;
- при заключении контракта лицами, уволенными из контрактной военной службы, другими военными формированиями или службой в правоохранительных органах.
Что еще нужно знать
Напомним, украинские военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают оплату в виде денежного довольствия. Известно, в каких числах бойцы получают выплаты и почему их могут задержать.
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