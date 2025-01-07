Виплати військовим ЗСУ - додаткова виплата в розмірі 30 тисяч гривень, за що її нараховують

Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання винагороди розміром 30 тисяч гривень на місяць, якщо вони прикривають об’єкти критичної інфраструктури у складі сил ППО. Крім того, є ще дві підстави для нарахування цієї винагороди.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові винагороди військовим

В період дії воєнного стану військовослужбовцям в межах грошового забезпечення виплачуються різноманітні додаткові винагороди, які відрізняються розміром та підставами для виплат.

Зокрема, частина військовослужбовців має право на отримання щомісячної винагороди розміром 30 тисяч гривень.

Три варіанти для нарахування 30 тисяч гривень

Ця винагорода нараховується військовослужбовцям, які виконують низку різноманітних бойових завдань у тих чи інших підрозділах ЗСУ.

Це, зокрема, завдання:

у складі чинних угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ, які здійснюють управління чинними угрупованнями військ;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

із всебічного забезпечення чинних угруповань військ Сил оборони України безпосередньо в районах ведення воєнних дій згідно з бойовими чи логістичними розпорядженнями.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, за що військовим дають щомісячні додаткові виплати.

Також ми повідомляли про те, чому іноді затримують виплати військовим.